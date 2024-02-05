Новые регионы РФ выходят на самообеспечение
За прошедший год доходы новых регионов России заметно увеличились, а зависимость от федеральной помощи – снизилась.
Об этом в эфире авторского канала Семена Уралова заявил экономический обозреватель Иван Лизан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«В прошлом году был первый год, когда были приняты первые полноценные региональные республиканские бюджеты на новых территориях, уже в рублях. И на четыре субъекта совокупно было выделено 400 миллиардов рублей.
А в этом году на регионы выделили 492 миллиарда рублей. С одной стороны, можно сказать, что если регионам выделили ещё больше денег, то всё идёт нехорошо. Нет, неправда.
Потому что кроме доходной и расходной части надо ещё смотреть на долю помощи в доходной части бюджета, в процентах. Это будут те деньги, которые субъекты получают из федерального бюджета. Процент дотационный.
И если в ЛНР в 2023 году доходная часть бюджета на 84% была сформирована за счёт помощи из федерального центра, в ДНР – на 87%, то в этом году на 63% и 65%, соответственно», – сказал Лизан.
Он подчеркнул, что в бюджетах Запорожской и Херсонской областей доля федеральной помощи также сократилась приблизительно на двадцать процентов.
«То есть – да, федеральная власть увеличила объём финансирования каждого из новых субъектов. Этот рост не критичен. При этом благодаря выстраиванию вертикали власти, благодаря запуску экономики, эти регионы стали обеспечивать себя финансированием значительно больше, чем в прошлом году», – добавил эксперт.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.