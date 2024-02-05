Новые регионы РФ выходят на самообеспечение

За прошедший год доходы новых регионов России заметно увеличились, а зависимость от федеральной помощи – снизилась.

Об этом в эфире авторского канала Семена Уралова заявил экономический обозреватель Иван Лизан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году был первый год, когда были приняты первые полноценные региональные республиканские бюджеты на новых территориях, уже в рублях. И на четыре субъекта совокупно было выделено 400 миллиардов рублей.

А в этом году на регионы выделили 492 миллиарда рублей. С одной стороны, можно сказать, что если регионам выделили ещё больше денег, то всё идёт нехорошо. Нет, неправда.

Потому что кроме доходной и расходной части надо ещё смотреть на долю помощи в доходной части бюджета, в процентах. Это будут те деньги, которые субъекты получают из федерального бюджета. Процент дотационный.

И если в ЛНР в 2023 году доходная часть бюджета на 84% была сформирована за счёт помощи из федерального центра, в ДНР – на 87%, то в этом году на 63% и 65%, соответственно», – сказал Лизан.