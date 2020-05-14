Новые российские корабли поубавят спеси нечерноморским державам

14.05.2020, Москва, Максим Карпенко

Новые боевые корабли, которые получит Черноморский флот Российской Федерации, о чем накануне заявил Главком ВМФ Николай Евменов, станут достойным противовесом западной системе противоракетной обороны, развертываемой в Румынии.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, капитан первого ранга в отставке, а ныне – глава севастопольского филиала Института стран СНГ Сергей Горбачев.

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По его словам, также эти корабли смогут обеспечивать интересы Российской Федерации в Средиземном море.

«Процесс модернизации Черноморского флота продолжается. К сожалению, в украинские времена, независимо от зигзагов отношений меду Россией и Украиной, никак невозможно было решить вопросы, связанные с заменой корабельной, авиационной и другой техникой. Все эти годы в плане замены и морально, и физически устаревшей техники оказались белым пятном. Сейчас идет восполнение всего того, что было упущено. Это первый момент.

Второе – в России в течение последнего десятилетия стала активно реализовываться программа модернизации всего военно-морского флота. То, что Черноморский флот получит корветы и патрульные корабли, а патрульные корабли – это один из первых вариантов в отечественном кораблестроении модульных кораблей.

То есть они могут решать задачи в зависимости от тех модулей, которые могут быть поставлены – и ударный вариант, и противоминный вариант, и даже поисково-спасательный вариант, поставка этих кораблей как раз идет в контексте восполнения того, что мы в свое время недополучили.

Возможности у этих кораблей неплохие, с учетом того, что это корабли ближней зоны, хотя они очевидно будут выходить и в дальнюю зону – в Средиземное море, к Сирии. Но то, что касается Черного моря – это как раз то, что нужно. Дальность применения ударных комплексов позволяет решить задачу поражения противника на всей акватории, надежно перекрыть ее.

Те силы, которые пытаются милитаризовать Черное море путем направления сюда разного рода группировок нечерноморских держав, они будут в этом плане осмотрительнее.

Плюс ко всему, необходимо учитывать, что на территории Румынии идет активное размещение и реализация задач боевого дежурства комплексов противоракетной обороны, идет корреляция взаимодействия сухопутной составляющей ЕвроПРО, а это система европейской противоракетной обороны, с теми кораблями, которые периодически сюда заходят. Если сравнить, то в данном случае корветы и патрульные корабли будут достойным противовесом этой угрозе», – заявил Горбачев.