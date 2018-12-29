Новые российские санкции Украина не переживет, – политик

29.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Сегодняшнее известие о расширении правительством России на 18 пунктов экономических санкций против Украины обернется фатальным ударом по националистическому режиму, захватившему власть в Киеве.

Такой прогноз опубликовал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ранее писал, что Россия переживет украинские санкции, которые ввела кровавая власть Украины. А вот Украина санкции со стороны России не переживет. Я, как бывший производственник, предприниматель и народный депутат Украины многих созывов, считаю, что удар фашистской власти был нанесен ниже пояса. Пострадают, в первую очередь, предприятия, которые свою продукцию отправляют в Россию со стороны Украины. При этом, Украина потеряет немалые доходы в бюджет», – прогнозирует политик.

Он признает, что от санкций России будет страдать простое население, однако это повод для украинцев задуматься о том, что власть в стране необходимо менять на тех, кто восстановит отношения с РФ.

«Люди останутся без работы. Автоматически увеличится задолженность по зарплатам. А это обозначает обнищание народа и невыплату пенсий, а также отток из Украины тех специалистов, которые еще пока остаются там, но вынуждены будут уезжать в поисках работы и хлеба.

Конечно, печально за этим наблюдать. Санкции никого до добра не доводят. Но если в этом разбираться, то лживые украинские власти, в лице Петра Порошенко и его свиты, они сами доигрались со своими гребаными санкциями. Вот только от этого пострадает сам народ. И это, в ближайшее время почувствует каждый регион Украины», – предостерегает Журавко.

«Считаю, что это полная катастрофа, которую Украине ничем не восполнить. Украинцы, поднимайтесь! Хватит терпеть эту сегодняшнюю власть, которая загоняет страну в нищету и безлюдность. Ваш враг сегодня сидит в Киеве», – подчеркнул экс-депутат.