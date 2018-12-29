Россия расширила на 18 пунктов санкции против Украины

29.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете на ввоз в Россию произведенных на Украине или перемещаемых через ее территорию товаров.

«Украина периодически вводит санкционные ограничения как в отношении российских физических и юридических лиц, так и в отношении конкретных российских товаров. С момента введения мер по запрету импорта из России отдельных видов сельскохозяйственных товаров украинский «санкционный» список был расширен на 18 видов продукции, в том числе агропромышленной продукции, продукции химического комплекса, шифера, цементного клинкера.

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Подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.

Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров», – говорится в сообщении пресс-службы Медведева.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на прошлой неделе правительство России опубликовало дополнения к санкционному списку против недружественных политиков и экономических структур Украины. Главным новшеством было появление в списке бывших соратников Виктора Януковича, сегодня присутствующих в Верховной Рады под вывеской «Оппозиционный блок».