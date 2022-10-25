Новые российские территории – это алмазы, которые заблестят после Победы

25.10.2022  22:54 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Наибольшую выгоду от новых территорий Россия сможет получить только после окончательной победы в СВО.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наибольшую выгоду от новых территорий Россия сможет получить только после окончательной победы в СВО....

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«Проблема в том, что ценность этого приобретения, как алмаз после огранки, засверкает только с того момента, когда будет одержана полноценная военная победа. Для того, чтобы эти регионы могли в полной мере экономически функционировать, чтобы были возможны капиталовложения – с расчетом на длительную отбивку инвестиций, чтобы активизировалась банковская система и торговля, нужно очень сильно отодвинуть линию фронта», – сказал Колташов.

Он напомнил, что до Майдана ЛДНР давали треть ВВП Украины. Донецк – 15%. Эти регионы располагают уникальным расположением железной руды, высококачественного угля и близких водных коммуникаций.

Что касается Запорожской и Херсонской областей, они могут обеспечить продуктами сельского хозяйства Крым как туристический центр. Кроме того, можно построить новые курорты на Азовском море.

Но все это будет возможным только после победы, считает Колташов. Иначе все это будет затратно и непродуктивно.

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