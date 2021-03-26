Новые таежные снимки Путина и Шойгу взбудоражили Сеть

26.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Появились новые сведения о поездках президента России Владимира Путина в тайгу, которые так переполошили накануне украинских радикалов.

На опубликованных снимках видно, что на протяжении многих лет глава государства отдыхает в компании с министром обороны Сергеем Шойгу.

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Кадры нынешнего визита Путина и Шойгу в практически сразу же облетели весь мир – особый интерес вызвала одежда главы государства и министра – коричневые дубленки, в которых они катались на лошадях и обедали. Пользователи тут же стали задавать вопросы, что за фирма шила костюмы влиятельным политикам и где можно заказать такую одежду.

На этот вопрос не смог ответить даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но по некоторым данным, дубленки были ручной работы и выполнены местными мастерами в знак благодарности за внимание к российской тайге.

«Пример президента в данном случае, конечно, способствует популяризации наших отечественных марок, это действительно так, и мы считаем, что это позитивно», – прокомментировал одежду главы государства Песков.

Тот факт, что Путин и Шойгу отправились вдаль от московских кабинетов тут же вызвал опасения со стороны любителей конспирологии.

Например, бывший российский пропагандист Айдер Муждабаев, осевший на Украине, и экс-министр иностранных дел этой страны Павел Климкин в одном из телеэфиров предположили, что в тайге президент и министр обороны без «чужих глаз» обсуждали планы нападения на Запад.

В России эти предположения вызвали лишь смех. Военный эксперт Владислав Шурыгин подчеркнул, что переживать по поводу совместного отдыха президента и министра обороны стоит не только Украине, но и всему «демократическому миру».

«Украина не совсем права – на самом деле, все обстоит еще хуже. Путин и Шойгу ездили в тайгу и встречались с очень могучими шаманами и заговор идет не только против Украины, но и против всего «демократического мира», который должен будет накрыть какой-нибудь арктический злой дух. Он затуманит мозги Байдену так, чтобы он не мог нормально отвечать на вопросы, лишит ума Макрона и страшно напугает Меркель.

Собственно говоря, этим шаманским практикам свой отдых и посвящали Путин с Шойгу. Соответственно, этот мистический ментальный удар, который готовят Шойгу и Путин всему демократическому миру, он должен напугать не только украинского президента, а вообще все свободное человечество», – с иронией заявил Шурыгин.

Он отметил, что такой формат отдыха является нормой для людей, которые дружат не один десяток лет: «Путин и Шойгу достаточно давно дружат и такой формат отдыха проводят совместно. Ну почему кто-то каждый год ходит в баню 31 декабря, почему кто-то едет куда-то отдыхать совместно? Это нормально для людей, которые доверяют друг другу и 20 лет работают бок о бок».

Слова Шурыгина поддержал известный российский политолог Сергей Марков. По его мнению, для того, чтобы обсуждать «планы нападения» президенту и министру обороны не обязательно уединяться в тайге.

«Во-первых они товарищи достаточно давно, они оба увлекаются таким отдыхом на природе, а в-третьих, потому, что сам Шойгу из тех краев, для него это родное все. Конечно, это послание, чтобы никто не дергался, о том, что все главные силовики за Путина. Конечно, слова украинских деятелей – это бред сумасшедшего.

Там прошел отрицательный отбор, только безумцы могут работать на марионеточный и репрессивный режим. Любому понятно, что Путину и Шойгу нет необходимости ехать в тайгу для того, чтобы о чем-то договориться – они регулярно встречаются в Москве, у них есть множество каналов закрытой связи, по которым они в любой момент могут все это обсудить», – считает Марков.