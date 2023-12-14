Новые территории переведут на российские сорта пшеницы

Совокупная урожайность зерновых новых территорий, включая Крым, может составить 7-8 миллионов тонн зерна в год. Сейчас в Новороссии собирают около 5,5 миллионов тонн.

Об этом сообщил технический директор Южного центра Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Арсен Арзиев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот год был уникален – как по климатическим условиям, так и по объёму валового сбора, которого достигли аграрии в Республике Крым. По данным Минсельхоза, в этом году было собрано более 2 млн тонн, и как раз качество, потребительские свойства, безопасность зерна проверяет наша структура – это Южный центр Новороссийского филиала», – пояснил он.

Филиал работает не только в Крыму, но и на новых территориях – в Скадовске, Геническе, Мелитополе, Бердянске и Мариуполе. Последние два города хоть и не относятся к центрам сельхозпроизводства, но в ближайшем будущем сыграют роль транспортных узлов для перевозки зерна.

«Мы надеемся, что и правобережье Херсонской области будет освобождено, и те территории, которые у них сейчас есть – с хорошими посевными площадями качеством почв, в совокупности с Запорожской областью и Крымом могут производить не менее 7-8 млн тонн зерновых культур. Это действительно большие показатели, и тем самым мы будем вкладывать большую часть продовольственной безопасности в общую копилку зернового рынка России», – отметил Арзиев.

Он добавил, что более 70% урожая крымской пшеницы – продовольственного класса. В новых территориях такой показатель несколько ниже – чуть больше 40% от собранных 1,5 миллионов тонн зерна в Херсонской области и 50-60% от собранных 1,8 миллионов тонн в Запорожской.

Одна из причин – переход на российские сорта зерновых, с которыми раньше аграрии не работали и не знали, как они себя поведут в условиях сухой степи.

«В украинские времена Херсонская, Запорожская области и Крым относились к одной зоне районирования – это зона степи. И те сорта, которые выращивались у нас, выращивались в Херсонской области. Поэтому мы понимаем, какие им вполне подойдут», – заверила заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко.

«Мы в этом году уже начали реализацию семян и для новых территорий. Мало того, мы проводили «круглый стол», куда пригласили специалистов. Там были представители Херсонской области от предприятий, их научных учреждений. Мы им рассказывали особенности каждого сорта, для них подобрали сорта, прежде всего те, что наиболее адаптированы. Тем не менее, в некоторых учреждениях уже заложены в этом году демонстрационные полигоны, чтобы показать возможности сортов в засухоустойчивости. Поэтому на следующий год, я думаю, у них уже будет информация об этих сортах, которыми занимаемся мы и они выйдут на сорта, на смену, на обновление в кратчайшее время», – заверила Радченко.