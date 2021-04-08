«Новые украинские ракетные комплексы» опять пролетели мимо ВСУ

08.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Новые ракетные комплексы «Ольха» и «Нептун», которыми так гордится Украина, хоть и официально приняты на вооружение – до сих пор даже не началась работа по их поставкам в ВСУ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава ОО «Безопасность и взаимодействие на Украине» Семен Кабакаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о неядерных системах сдерживания, я могу вспомнить о двух очень интересных комплексах «Нептун» и «Ольха», которые были разработаны, поставлены на вооружение.

Но получается очень комическая ситуация с комплексом «Нептун», который один, как макет, передали на баланс ВСУ, без ракет. Он стоит как стол – и всё, с ним никто ничего не может сделать», – сказал он.

Более того, по словам Семена Кабакаева, комплексу «Нептун» сильно сократили количество ракет, и, несмотря на это, его поставки в армию даже не начались. Аналогичная ситуация с комплексом «Ольха».

«Плюс выделили деньги на закупку, но сократилось количество ракет, которые должны быть закуплены для этого комплекса. В прошлом, когда принималась стратегия, было запланировано для каждого комплекса по 74 ракеты. В прошлом году приняли с 24 ракетами. Потому что они решили вместо комплектации на базе МАЗа или КрАЗа поставить «Татру». И потому на пятьдесят ракет сократили.

То есть, к тому, что не дали сейчас ракет, их количество ещё и сократили. Плюс к этому, уже в этом году, мы не перечислили ни одной гривны, и ВСУ не имеют ни комплекса «Ольха», ни комплекса «Нептун». И, более того, ещё надо провести испытания, научить людей, а это полгода-год. И только через год мы будем иметь рабочий комплекс – но эта работа до сих пор не началась.

И также у меня вопрос по «Ольхе» – где она? А она должна быть – она стоит на вооружении, деньги на это выделены», – резюмировал эксперт.