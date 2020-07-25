Новые украинские страхи: Русские баржи взорвут ДнепроГЭС

25.07.2020, Киев, Игорь Петров

Танкеры под российским флагом продолжают транспортировать нефть и бензин из Грузии через Черное море и Днепр в базу Госрезерва Украины в Запорожье. Их движение надо запретить из соображений безопасности.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, ныне объявивший себя «членом Майдана иностранных дел», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо немедленно прекратить такие ситуации: я каждый месяц вижу 2-3 российских судна, которые идут и под российскими, и под другими флагами по реке Днепр до Запорожья, где расположена одна из больших баз Госрезерва Украины.

То есть, российские суда возят в наш Госрезерв нефть или бензин из Грузии. Потом там взорвется ДнепроГЭС или несколько шлюзов на Днепре. Это надо немедленно остановить!» – потребовал Андрей Клименко.

Напомним, что пока что угрозы для ДнепроГЭС исходили от украинской стороны. Так, в 2015 году ранее судимый угрожал взорвать плотину, если его не возьмут на АТО. Аналогичный инцидент был зафиксирован и четыре года спустя.

В 2018 году российская пресса предупреждала о плачевном техническом состоянии ДнепроГЭС. «Если Днепрогэс рухнет – погибнут десятки тысяч людей, вода смоет все деревни, кладбища, города по берегам. Начнутся эпидемии. Все это, в общем, уже похоже на Апокалипсис», – писал журналист Андрей Караулов.

ГЭС дважды взрывалась во время войны: отступающими армиями – советской и фашистской.