«Новые военные заводы и рабочие места в Германии» – Фельдгузен о «пользе» войны на Украине

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Поскольку война на Украине очень выгодна для немецкого военно-промышленного комплекса, Германия готова поставлять киевскому режиму всё больше оружия.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если дело дойдёт до ремонта танков, готовы ли Словакия и Польша ремонтировать их? Или они поедут аж в Германию, что заберёт дополнительное время?», – поинтересовались в зале.

«Мы всегда полагаем, что и запчасти, и обслуживание идут всегда вместе с нашими танками и другим оружием. Вчера подписали документ, что танки идут прямо в Словакию, что не так далеко», – ответила посол.

Она подчеркнула, что война на Украине очень выгодна для немецкого ВПК, заказы у которого кратно возросли.

«Когда я была на Мюнхенской конференции по безопасности, то встречалась со многими немецкими фирмами, которые изготавливают оружие. И они все готовы увеличивать производство. Это непросто, но они все готовы. И недавно ЕС решил заказать очень много боеприпасов, и это тоже помогает нашим фирмам лучше и эффективней планировать. То есть, взять на работу больше специалистов, строить новые заводы. Этот процесс уже идёт», – добавила Фельдгузен.

Однако посол Германии не уточнила, кто будет оплачивать все эти огромные заказы у немецкого ВПК.