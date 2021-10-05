Австрийский архитектор приехал в Севастополь вопреки протестам Украины

05.10.2021 14:57 (Мск), Севастополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Несмотря на угрозы применения санкций со стороны Украины, австрийский архитектор Вольф Прикс, компания которого участвует в строительстве оперного театра на мысе Хрустальный в Севастополе, приехал на полуостров.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прикс лично представил проект музейного комплекса на заседании архитектурно-художественного совета. Здание включает несколько залов – частных коллекций, современного искусства и классического искусства, а также зал славы Севастополя.

«Мы сочетаем театр и музей – это будет уникальный культурный кластер, который будет интересен», – заявил Прикс, отметив также красоту архитектуры и ландшафта Севастополя.

Напомним, ранее посол Украины в Австрии заявил о возможности введения санкций в отношении австрийского архитектурного бюро «Coop Himmelblau» и его директора Вольфа Прикса за работу в Крыму.

Австрийская компания впоследствии стала фигурантом уголовного дела на Украине.

Напомним, что строительство оперы на мысе Хрустальном в Севастополе имеет не только культурное, но и важное политическое значение. Проект был анонсирован во время визита в город российского лидера Владимира Путина. Крупные культурные объекты должны заработать в Севастополе до 2023 года наряду с другими геополитическими форпостами Русского мира – Калининградом и Владивостоком.

Президент специально просил уложиться в сроки и не срывать график строительства. Для Севастополя даже специально поменяли градостроительные регламенты, поскольку в городе официально проживает менее полумиллиона человек, а, значит, оперный театр не был положен.