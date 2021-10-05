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05.10.2021 14:57 (Мск), Севастополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Австрийский архитектор приехал в Севастополь вопреки протестам Украины

Новости УкраиныНесмотря на угрозы применения санкций со стороны Украины, австрийский архитектор Вольф Прикс, компания которого...

Несмотря на угрозы применения санкций со стороны Украины, австрийский архитектор Вольф Прикс, компания которого участвует в строительстве оперного театра на мысе Хрустальный в Севастополе, приехал на полуостров.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прикс лично представил проект музейного комплекса на заседании архитектурно-художественного совета. Здание включает несколько залов – частных коллекций, современного искусства и классического искусства, а также зал славы Севастополя.

«Мы сочетаем театр и музей – это будет уникальный культурный кластер, который будет интересен», – заявил Прикс, отметив также красоту архитектуры и ландшафта Севастополя.

Напомним, ранее посол Украины в Австрии заявил о возможности введения санкций в отношении австрийского архитектурного бюро «Coop Himmelblau» и его директора Вольфа Прикса за работу в Крыму.

Австрийская компания впоследствии стала фигурантом уголовного дела на Украине.

Напомним, что строительство оперы на мысе Хрустальном в Севастополе имеет не только культурное, но и важное политическое значение. Проект был анонсирован во время визита в город российского лидера Владимира Путина. Крупные культурные объекты должны заработать в Севастополе до 2023 года наряду с другими геополитическими форпостами Русского мира – Калининградом и Владивостоком.

Президент специально просил уложиться в сроки и не срывать график строительства. Для Севастополя даже специально поменяли градостроительные регламенты, поскольку в городе официально проживает менее полумиллиона человек, а, значит, оперный театр не был положен.

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