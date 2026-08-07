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Новый министр обороны Великобритании Уэс Стритинг беспрепятственно добрался на поезде до Киева.

Об этом говорится в сюжете канала ITV News, съемочная группа которого приехала на Украину вместе с главой военного ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе сюжета британский министр в общении с журналистом канала, как попугай постоянно повторял фразу «Россия проигрывает эту войну», что несколько озадачило автора репортажа. Он заметил, что жителям Киева так не кажется, учитывая, что визит проходил сразу после очередного ракетного удара России, в ходе которого практически все ракеты достигли целей, поинтересовавшись, можно ли говорить, что Украина сейчас побеждает.

«Я думаю, что да», – не моргнув глазом, заявил Стритинг.

Ему напомнили, что до этого он возглавлял министерство здравоохранения.

«Она из причин, по которой премьер-министр попросил меня занять этот пост, — мой опыт работы в сфере здравоохранения: там мы не только увеличили инвестиции в Национальную службу здравоохранения, но и впервые за десятилетие сбалансировали бюджет», – сказал британец.

По его словам, ему поручили работу в военном ведомстве, чтобы увеличить расходы на оборону, избегая нерациональных трат.

«В данный момент мы активно работаем над созданием новых ракетных возможностей, которые помогут украинцам, особенно в решении критически важного вопроса противовоздушной обороны. Во-вторых, если нам недостает необходимых им средств, моя задача, совместно с министром обороны Германии Борисом Писториусом, как сопредседателем Контактной группы по вопросам обороны Украины, мобилизовать международную поддержку», – заявил Стритинг.

Правда, на вопрос, могли бы союзники, имеющие запасы нужных киевскому режиму противоракет, передать их Украине, он не смог ответить, заметив, что этот вопрос нуждается в обсуждении.

Стритинг постоянно обвинял Россию в «терроризме» и якобы сознательных ударах по мирным жителям, но когда в этом контексте упомянули действия Украины, сразу же потребовал доказательств.

«На этой неделе мы видели атаку украинского беспилотника, в результате которой погибли трое детей из числа российских туристов. Многие скажут, что ответ Украины на эту войну порой, возможно, был чрезмерным. Стоит ли Украине проявлять сдержанность в своих ответных действиях?» – поинтересовался журналист.

Напомним, речь идет об ударе по пляжу в российском Геленджике.

«Прежде всего, я думаю, нужно установить факты. Я видел те же кадры, что и остальные, и пока неясно, каковы были обстоятельства — например, был ли это падающий беспилотник. Поэтому важно не строить догадок, а установить факты», – включил дурака министр.

Впрочем, если дело касалось обвинений России, то призывами к выяснению фактов и реальных обстоятельств Стритинг себя не утруждал.