Чего ждёт Кремль? На пляже под Геленджиком повторилась трагедия севастопольской Учкуевки
Уже шесть погибших и десятки раненых, среди которых дети, – о таком числе жертв сообщили власти после падения украинского БПЛА на пляж под Геленджиком.
В сети уже появилось видео очевидцев – дрон появляется над побережьем, по нему работают из стрелкового оружия. Увы, но сигнала тревоги нет – зеваки не бегут в укрытия, а наблюдают за происходящим. Через мгновение БПЛА падает в гущу отдыхающих, где взрывается.
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«Аппарат вполне адекватно маневрирует и корректирует курс, дымного следа, очевидного разрушения или беспорядочного штопора не наблюдается. Общая траектория выглядит достаточно последовательной: снижение заканчивается непосредственно у пляжа», – комментирует политолог Юрий Баранчик.
Его коллега Семен Уралов предупреждает – убийства не закончатся, пока верхушка в Киеве будет упиваться безнаказанностью:
«Тактика, которую опробовали в Севастополе на пляже в Учкуевке в 2024 году, перенесена на территорию Кубани. Это уже нельзя прикрыть риторикой об «оккупированных территориях». Это истинная бандеровщина, дистиллированная и очищенная…
Можно сто раз повторить что «мы не такие» и строить хитрые планы, но пока не начнет гореть земля под ногами у главарей ОПГ 95й квартал – террор будет только нарастать».
Телеведущая Юлия Витязева объясняет замысел врага:
«Враг знал, что это база отдыха НПО Машиностроения г. Реутов, которое специализируется на создании ракетных комплексов, спутников и космических аппаратов.
На этой базе отдыхают дети сотрудников одного из главных космических предприятий России. Поэтому цель налета очевидна».
Актриса Яна Поплавская напоминает, что Украина убивает русских детей с 2014 года.
«Уже 12 лет не уничтожен этот мерзкий змеиный клубок».
Политолог Алексей Пилько недоумевает:
«Упорное нежелание официально объявить политическое руководство Украины во главе с Зеленским террористами откровенно удивляет. Что ещё должно произойти, чтобы это всё-таки случилось?
…Почему персонажей, занимающихся террором в отношении граждан России, нельзя назвать как они того заслуживают и приступить к их физической ликвидации?».
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