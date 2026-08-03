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Уже шесть погибших и десятки раненых, среди которых дети, – о таком числе жертв сообщили власти после падения украинского БПЛА на пляж под Геленджиком.

В сети уже появилось видео очевидцев – дрон появляется над побережьем, по нему работают из стрелкового оружия. Увы, но сигнала тревоги нет – зеваки не бегут в укрытия, а наблюдают за происходящим. Через мгновение БПЛА падает в гущу отдыхающих, где взрывается.

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«Аппарат вполне адекватно маневрирует и корректирует курс, дымного следа, очевидного разрушения или беспорядочного штопора не наблюдается. Общая траектория выглядит достаточно последовательной: снижение заканчивается непосредственно у пляжа», – комментирует политолог Юрий Баранчик.

Его коллега Семен Уралов предупреждает – убийства не закончатся, пока верхушка в Киеве будет упиваться безнаказанностью:

«Тактика, которую опробовали в Севастополе на пляже в Учкуевке в 2024 году, перенесена на территорию Кубани. Это уже нельзя прикрыть риторикой об «оккупированных территориях». Это истинная бандеровщина, дистиллированная и очищенная… Можно сто раз повторить что «мы не такие» и строить хитрые планы, но пока не начнет гореть земля под ногами у главарей ОПГ 95й квартал – террор будет только нарастать».

Телеведущая Юлия Витязева объясняет замысел врага:

«Враг знал, что это база отдыха НПО Машиностроения г. Реутов, которое специализируется на создании ракетных комплексов, спутников и космических аппаратов. На этой базе отдыхают дети сотрудников одного из главных космических предприятий России. Поэтому цель налета очевидна».

Актриса Яна Поплавская напоминает, что Украина убивает русских детей с 2014 года.

«Уже 12 лет не уничтожен этот мерзкий змеиный клубок».

Политолог Алексей Пилько недоумевает: