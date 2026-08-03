Чего ждёт Кремль? На пляже под Геленджиком повторилась трагедия севастопольской Учкуевки

Михаил Рябов.  
03.08.2026 15:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2381
 
ВСУ-убийцы, Россия, Сюжет дня, Украина


Уже шесть погибших и десятки раненых, среди которых дети, – о таком числе жертв сообщили власти после падения украинского БПЛА на пляж под Геленджиком.

В сети уже появилось видео очевидцев – дрон появляется над побережьем, по нему работают из стрелкового оружия. Увы, но сигнала тревоги нет – зеваки не бегут в укрытия, а наблюдают за происходящим. Через мгновение БПЛА падает в гущу отдыхающих, где взрывается.

Уже шесть погибших и десятки раненых, среди которых дети, – о таком числе жертв...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Аппарат вполне адекватно маневрирует и корректирует курс, дымного следа, очевидного разрушения или беспорядочного штопора не наблюдается. Общая траектория выглядит достаточно последовательной: снижение заканчивается непосредственно у пляжа», – комментирует политолог Юрий Баранчик.

Его коллега Семен Уралов предупреждает – убийства не закончатся, пока верхушка в Киеве будет упиваться безнаказанностью:

«Тактика, которую опробовали в Севастополе на пляже в Учкуевке в 2024 году, перенесена на территорию Кубани. Это уже нельзя прикрыть риторикой об «оккупированных территориях». Это истинная бандеровщина, дистиллированная и очищенная…

Можно сто раз повторить что «мы не такие» и строить хитрые планы, но пока не начнет гореть земля под ногами у главарей ОПГ 95й квартал – террор будет только нарастать».

Телеведущая Юлия Витязева объясняет замысел врага:

«Враг знал, что это база отдыха НПО Машиностроения г. Реутов, которое специализируется на создании ракетных комплексов, спутников и космических аппаратов.

На этой базе отдыхают дети сотрудников одного из главных космических предприятий России. Поэтому цель налета очевидна».

Актриса Яна Поплавская напоминает, что Украина убивает русских детей с 2014 года.

«Уже 12 лет не уничтожен этот мерзкий змеиный клубок».

Политолог Алексей Пилько недоумевает:

«Упорное нежелание официально объявить политическое руководство Украины во главе с Зеленским террористами откровенно удивляет. Что ещё должно произойти, чтобы это всё-таки случилось?

…Почему персонажей, занимающихся террором в отношении граждан России, нельзя назвать как они того заслуживают и приступить к их физической ликвидации?».

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Чего ждёт Кремль? На пляже под Геленджиком повторилась трагедия севастопольской Учкуевки

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора