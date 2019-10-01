Новый бюджет окончательно добьет украинскую угольную отрасль

01.10.2019, Киев, Владимир Гладков

Проект украинского бюджета на 2020 год, внесенный на рассмотрение Верховной рады новым Кабмином, практически повторяет бюджет старой власти, что приведет к еще большему обнищанию населения и закрытию оставшихся угольных шахт.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил один из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы имеем тот же самый бюджет, который был предложен в прошлом году, практически без изменений. Это такая копия. То есть продолжается строительство полицейского государства с бедным населением. Идет увеличение финансирования силовых структур и уменьшение, с учетом реальной инфляции роста цена, социальных выплат…

Я хочу привести только один пример, который, на мой взгляд, является чрезвычайно важным. В проекте бюджета практически нет государственной поддержки угольной отрасли. Это чрезвычайно важный вопрос, особенно с учетом приближения отопительного сезона.

На нашей территории осталось 33 шахты, из которых 8 уже не работают. Если не будет государственной поддержки, то до конца года их останется 5, а это увеличит нашу энергетическую зависимость и создаст реальную опасность для нашей промышленности и всего общества», – отметил он.

Напомним, ранее вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко заявлял, что подготовленной командой Владимира Зеленского проект госбюджета Украины на 2020 год – не бюджет развития страны, скорее, документ новоявленных «реформаторов» рассчитан на развал государства.