01.10.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина, Экономика, Энергетика
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Новый бюджет окончательно добьет украинскую угольную отрасль

Проект украинского бюджета на 2020 год, внесенный на рассмотрение Верховной рады новым Кабмином, практически повторяет бюджет старой власти, что приведет к еще большему обнищанию населения и закрытию оставшихся угольных шахт.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил один из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы имеем тот же самый бюджет, который был предложен в прошлом году, практически без изменений. Это такая копия. То есть продолжается строительство полицейского государства с бедным населением. Идет увеличение финансирования силовых структур и уменьшение, с учетом реальной инфляции роста цена, социальных выплат…

Я хочу привести только один пример, который, на мой взгляд, является чрезвычайно важным. В проекте бюджета практически нет государственной поддержки угольной отрасли. Это чрезвычайно важный вопрос, особенно с учетом приближения отопительного сезона.

На нашей территории осталось 33 шахты, из которых 8 уже не работают. Если не будет государственной поддержки, то до конца года их останется 5, а это увеличит нашу энергетическую зависимость и создаст реальную опасность для нашей промышленности и всего общества», – отметил он.

Напомним, ранее вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко заявлял, что подготовленной командой Владимира Зеленского проект госбюджета Украины на 2020 год – не бюджет развития страны, скорее, документ новоявленных «реформаторов» рассчитан на развал государства.

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