Экономист: Бюджет Зеленского – бюджет развала Украины без перспективы роста и прогресса

26.09.2019, Киев, Игорь Петров

Подготовленной командой Владимира Зеленского проект госбюджета Украины на 2020 год – не бюджет развития страны, в нем не заложен прогресс или перспектива роста, скорее, документ новоявленных «реформаторов» рассчитан на развал государства.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бюджет – это не бюджет развития, это бюджет развала страны», – сказал эксперт.

По его словам, для команды Зеленского не может быть никаких оправданий и скидок «на недостаток времени, чтобы вникнуть в суть проблем» и т.п.

«Для умного человека времени тут было достаточно. Если им не хватает времени, я готов это сделать за неделю. Когда я приду премьер-министром, я посмотрю, что делать. Я знаю, что надо делать уже сегодня, у меня есть эти расчеты. У меня есть понимание, есть опыт. А что у них?

У них есть утверждения, что они увеличат на 2% ВВП. Это смешно, это позор. Это люди, которые элементарных вещей не знают.

Какое время? Для знания таких элементарных вещей времени не надо. Я это знал давно, и давно об этом говорил. Они, по сути, дублируют тот бюджет, который делал Гройсман.

А он, что вы думаете…. он банально себе малообразованный человек, такой же, как и эти, а они ничего не поменяли. Это мое мнение. В этом бюджете нет никакого прогресса, нет перспективы роста», – сказал Пешко.

Ранее Владимир Зеленский после встречи с руководством МВФ анонсировал распродажу в частные руки оставшихся государственных предприятий, а также открытие рынка земли, что позволит скупить украинские черноземы транснациональным компаниям.

Все это Зеленский назвал «реформами», в результате которых страна будет развиваться невиданными темпами.

«В следующие годы Украина будет стремительно расти до 5-7% в год. Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ. Это позволит сделать Украину магнитом для иностранных инвесторов», – сказал Зеленский во время недавнего визита в Турцию.