Новый генсек НАТО согласился на удары вглубь РФ западными ракетами

Константин Серпилин.  
01.10.2024 16:20
  (Мск) , Брюссель
Просмотров: 671
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина, ЯО


Сменивший Йенса Столтенберга новый генсек НАТО Марк Рютте поддержал удары ВСУ западным оружием вглубь территорий РФ, но признал, что эти решения должна принимать каждая страна альянса индивидуально.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сменивший Йенса Столтенберга новый генсек НАТО Марк Рютте поддержал удары ВСУ западным оружием вглубь...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Украинцы могут поражать законные цели на территории агрессора. В конце концов, зависит от каждого союзника – определять свою собственную поддержку Украины. Это зависит индивидуально от союзников и их взаимоотношений с Украиной. Мы должны чётко определить, что ни одно оружие отдельно не приведёт к победе, но это очень важная дискуссия.

Поддерживаете ли вы эту просьбу Украины? Я понимаю эту просьбу Украины, и я согласен с Йенсом Столтенбергом [который высказался за – ред.] в том, что он сказал. Но в целом от каждой страны-союзника будет зависеть то, как они будут разрешать использовать своё оружие», – сказал Рютте.

Вместе с тем прозвучал вопрос об отношении к изменению ядерной доктрины РФ.

«Безусловно, это безумные угрозы Путина, они абсолютно неразумны. Но мы не видим пока что немедленной угрозы использования ядерного оружия. Это то, что я могу сказать на данный момент.

Пусть он говорит о своём ядерном арсенале сам, он хочет, чтобы мы тоже обговорили наш ядерный арсенал. Но на сейчас угрозы такой нет. Если мы прислушаемся к угрозам Путина, это будет прецедент, что ядерное государство получило то, что оно хочет», – вещал генсек НАТО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть