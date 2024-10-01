Новый генсек НАТО согласился на удары вглубь РФ западными ракетами

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Сменивший Йенса Столтенберга новый генсек НАТО Марк Рютте поддержал удары ВСУ западным оружием вглубь территорий РФ, но признал, что эти решения должна принимать каждая страна альянса индивидуально.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы могут поражать законные цели на территории агрессора. В конце концов, зависит от каждого союзника – определять свою собственную поддержку Украины. Это зависит индивидуально от союзников и их взаимоотношений с Украиной. Мы должны чётко определить, что ни одно оружие отдельно не приведёт к победе, но это очень важная дискуссия. Поддерживаете ли вы эту просьбу Украины? Я понимаю эту просьбу Украины, и я согласен с Йенсом Столтенбергом [который высказался за – ред.] в том, что он сказал. Но в целом от каждой страны-союзника будет зависеть то, как они будут разрешать использовать своё оружие», – сказал Рютте.

Вместе с тем прозвучал вопрос об отношении к изменению ядерной доктрины РФ.

«Безусловно, это безумные угрозы Путина, они абсолютно неразумны. Но мы не видим пока что немедленной угрозы использования ядерного оружия. Это то, что я могу сказать на данный момент. Пусть он говорит о своём ядерном арсенале сам, он хочет, чтобы мы тоже обговорили наш ядерный арсенал. Но на сейчас угрозы такой нет. Если мы прислушаемся к угрозам Путина, это будет прецедент, что ядерное государство получило то, что оно хочет», – вещал генсек НАТО.