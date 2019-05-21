Корбан нахваливает новогу главу Генштаба из Львова: «Скорее пустит пулю в висок, чем сдастся противнику»

21.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Геннадий Корбан, один из ближайших соратников олигарха Игоря Коломойского во времена подавления Русской весны и работы в администрации Днепропетровской области, восторженно отозвался о решении нового президента Владимира Зеленского назначить главой генштаба Руслана Хомчака.

«Мы познакомились в 2014-м году. Вместе проработали чуть больше года. Вместе пережили Иловайск и Дебальцево. Донецкий аэропорт и многое другое.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В общем, у нас тогда в 15-м, сразу после отставки днепрОДА состоялся разговор. Хомчак сообщил мне о том, что президент Порошенко принял решение о расформировании объединённого командования ЮГ, о разделении его на части и расформировании военных по другим округам. А ему, Хомчаку – боевому генералу предложили бюрократическую должность в Минобороны. Руслан Борисович сказал мне тогда: «наверное буду увольняться». Я тогда посоветовал ему сохраниться.

Позднее я узнал, что его назначили главным инспектором Минобороны. При этом, как многие знают, Хомчак не был в фаворе ни у Порошенко, ни у Муженко.

Хомчак настоящий боевой генерал. Родом со Львова, окончивший одну из лучших военных академий. Человек, который не прогибается. Который скорее пустит себе пулю в висок, но не сдастся противнику. Это действительно достойное назначение», – нахваливает Корбан Хомчака.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Корбан в интервью Громадське ТВ рассказал о подавлении пророссийской оппозиции в Днепропетровске, когда губернатором стал владелец «Привата».

«Когда мы пришли сюда к власти, первое, что мы сделали, – мы подавили любое пророссийское подполье, любые пророссийские настроения… Законно – незаконно, но мы это сделали», – сказал Корбан.

Он также признавал, что группировка Коломойского несет ответственность за массовое убийство жителей Одессы 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.

«…Мы купили им всем билеты в Российскую Федерацию, посадили на поезд и таким образом сохранили Юго-Восток Украины. Это было сделано и в Одессе – там были тоже трагичные события, это было сделано в Запорожье, но это не было сделано в Луганске и Донецке, потому что губернатора Тарута не смог справиться и решить этот вопрос так, как его решили мы», – говорил Корбан.