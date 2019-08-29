Новый глава МИД Украины пообещал скорый мир – но умолчал об особом статусе Донбасса и допустил отмену «Минска»

29.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Прекращение войны в Донбассе должно произойти в ближайшие полгода.

Такое смелое предположение сделал в своем обращении к депутатам Верховной Рады нового созыва Вадим Пристайко, через несколько минут утвержденный на пост главы МИД Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Пристайко собрал в своей речи все штампы порошенковской антироссийской пропаганды.

«Наибольший наш внешнеполитический приоритет, задание номер один – восстановление мира на Востоке, деоккупация и возвращение Крыма. Пять долгих лет мы ведем неравную борьбу с Российской Федерацией, несмотря на драматические прогнозы, мы выживаем в этой борьбе, мы платим каждый день жизнями наших военных и гражданских, террористическими атаками в мирных городах, жертвами взрывных устройств, замедленным цивилизационным развитием, разбродом, ненавистью и нетерпимостью, которые поселились в нашем обществе.

Мы скатились на последние места среди государств Европы, мы так больше жить не можем и не будем. Нам нужен мир для ускоренного социально-экономического развития, нам нужны скоординированные усилия, внутренние инвестиции, активизация человеческого капитала для налаживания постпромышленного производства, резкого увеличения экспорта. Нам нужны мир и стабильность – это то, что крадет у нас война…

Как вы знаете, президент предложил ряд компромиссных шагов, в первую очередь направленных на восстановление связей с нашим собственным народом, который оказался за линией соприкосновения. Ценой значительных усилий запущен процесс обмена пленными, восстанавливается сообщение на одном из тестовых участков в Станице Луганской, отстраиваем инфраструктуру и обеспечиваем социальные выплаты, ведется работа по созданию активного информационного сопротивления.

Хочу верить, что эти шаги при поддержке международного сообщества дадут результат и мы сможем открыть новую страницу мирного процесса. Если процесс пойдет дальше – будем искать и думать над следующими шагами, над возвращением людей к мирной жизни, проведением выборов, амнистией, снятием торговых ограничений, восстановлением полного контроля над нашими границами. Сейчас не так важно, как мы это будем делать: через приглашение миротворческой миссии или путем выполнения Минска.

Критически важно другое – мы имеем на это полгода. Я нацелю дипломатическую службу на этот полугодичный срок», – резюмировал Пристайко.

Стоит отметить, что новый глава МИД не указал на конкретный путь достижения обещанных в Донбассе изменений.

Кроме того, перечисленные меры не полностью совпадают с пунктами Минских соглашений, которые киевская власть упорно не выполняла последние пять лет.

Мало того, новый министр допустил, что урегулирование якобы возможно и не по минскому сценарию.