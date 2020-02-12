Новый глава офиса Зеленского подтвердил отказ выполнять Минские соглашения

12.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Смена руководства Офиса президента Украины не приведет к изменению политики страны по отношению к республикам Донбасса и выполнению «Минских договоренностей».

Об этом на брифинге в Киеве заявил новый глава Офиса Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ермак подчеркнул, что Украина хочет провести выборы на Донбассе по своему законодательству и только после разоружения военных формирований в ЛДНР.

«Сегодня для президента Украины, для офиса президента одним из приоритетов является и всегда будет являться прекращение войны на Донбассе в интересах Украины… Сегодня, если мы говорим об интеграции, если вы имеете в виду выборы, то я еще раз хочу повторить, что в соответствии с украинским законодательством невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные военные группировки, любые незаконные военные люди и граница Украины не находится под контролем правительства Украины.

Это написано в украинском законодательстве, а выборы мы планируем провести в соответствии с украинским законодательством», – заявил Ермак.

Напомним, что в подписанных Киевом обязательствах в Минске установлен иной порядок – сначала выборы, а только потом передача границы под контроль Украины.

Также глава президентского офиса высказался о предложении председателя фракции «Слуга народа» в парламенте Давида Арахамии по поставкам воды в Крым в обмен на сдачу Донбасса Россией.

«Что касается заявления Давида Арахамии – вчера был тяжелый день и я имел возможность только прочитать об этом в интернете. Потому сегодня я надеюсь, что увижу Давида, спрошу у него, что он имел в виду. Но я могу вам сказать, что вчера это было личное мнение Давида Арахамии», – сказал глава президентского офиса.