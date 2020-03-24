Новый губернатор Севастополя обещает взять штурмом неприступное Камышовое шоссе

24.03.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Камышовое шоссе в Севастополе, которое должны были сдать еще в прошлом году, обещают завершить уже летом этого года.

Об этом на встрече с местными журналистами заявил губернатор Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, он поставил сроки строителям максимум до 1-го июня завершить строительство объездной автодороги.

«Я, конечно, хочу к 1-му июня, но мне говорят, что очень напряженно. Я говорю: «Пока такая задача, просто точка невозврата – 1-е июля». В этот месяц еще я могу как-то. В части вещей все надо будет переделывать, убирать. По большей части те работы, которые были сделаны, можно продолжать. Только по некоторым вещам надо будет переделку делать», – уверяет Развожаев.

Губернатор также отметил, что в ближайшее время будет заключен контракт на строительство последнего этапа федеральной трассы «Таврида», стоимость которого увеличилась на несколько миллиардов рублей.

«По 8-му этапу в ближайшее время должны решение принять, он там из экспертизы вышел с существенным удорожанием, потому что это самый сложный участок будет «Тавриды». Сейчас мы должны при корректировке программы эти дополнительные средства предусмотреть, потому что из экспертизы он вышел. В первоначальных параметрах он был 11 миллиардов, а вышел 18 из экспертизы. Поэтому сейчас это допфинансирование при корректировке весной получим. А контракт на 11, в принципе уже можно, ну, на первую очередь, уже можно заключать», – считает губернатор.

Отметим, что отправленный в отставку предыдущий градоначальник Дмитрий Овсянников тоже отличался бодрыми рапортами по срокам сдачи объектов.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Севастополе провалили сроки реконструкции одной из самых важных автомагистралей города – Объездной дороги – Камышового шоссе, которое идет в объезд жилых массивов.