Новый Кабмин Украины даже не думает договариваться с Россией – эксперт

05.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинским премьером стал человек, не желающий торговать с РФ, а главой МИД – махровый русофоб.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Новые министры подобраны явно не для переговоров с Россией, – рассказал эксперт. – Дмитрий Кулеба имеет скандальный антироссийский бэкгрануд, с ним никто в России говорить не будет точно. На роль переговорщика скорее тянет министр обороны Андрей Таран, он хотя бы имеет опыт переговоров с российской стороной в Минске, но это военные переговоры».

Неменский предположил, что отношения с Россией будут полностью под контролем главы офиса президента Украины Андрея Ермака. И это означает, что ни о чем серьезном с Россией Ермак договариваться не собирается.

«Если бы собирался, то нужен бы был другой министр иностранных дел, – отметил ведущий научный сотрудник РИСИ. – Есть интересная информация от (украинского депутата от «ОПЗЖ» – ред.) Вадима Рабиновича про то, как он поймал (новоизбранного премьер-министра Дениса – ред.) Шмыгаля и спросил его, собирается ли он торговать с Россией, на что тот довольно четко ответил, что отказывается от таких планов».

При этом Олег Неменский также обратил внимание на отсутствие, при утверждении состава нового украинского правительства, обсуждения вопросов языка и национального примирения. При том, что эти вопросы были обозначены в представленной на недавней Мюнхенской конференции по безопасности, подготовленной международными экспертами программе «12 шагов» по Донбассу.

Ранее в Донецке заявили, что изменения курса Украины в связи с перетряской в правительстве ожидать не приходится.