Новый карантин добьет последние работающие отрасли Украины – эксперт

22.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

С начала пандемии коронавируса власти Украины вводят уже третий карантин в ряде регионов, и это будет еще один страшный удар по экономике.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил аналитик института Growford экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Эти карантины привели к ухудшению уровня жизни, к уменьшению доходов людей, к росту бедности, но не к переоборудованию медицины. К сожалению, мы и дальше будем наблюдать нехватку койко-мест, мест, обеспеченных кислородом. И мы и дальше будем наблюдать разорение бизнеса.

Кстати, при первом карантине 30% ресторанного бизнеса просто закрылось, второй и третий карантины добивали эту сферу, а также сферу услуг и розничную торговлю. А сейчас еще больше добьют. Несмотря на падение промышленности, розничный товарооборот показал 8% рост.

Эта отрасль еще более-менее держит экономику, и эти карантины бьют именно по ней, по тем отраслям, которые еще где-то шевелятся и что-то зарабатывают. Карантин добивает эти отрасли», – заключил Виктор Скаршевский.