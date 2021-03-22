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22.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Новый карантин добьет последние работающие отрасли Украины – эксперт

Новости Украины

С начала пандемии коронавируса власти Украины вводят уже третий карантин в ряде регионов, и это будет еще один страшный удар по экономике.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил аналитик института Growford экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти карантины привели к ухудшению уровня жизни, к уменьшению доходов людей, к росту бедности, но не к переоборудованию медицины. К сожалению, мы и дальше будем наблюдать нехватку койко-мест, мест, обеспеченных кислородом. И мы и дальше будем наблюдать разорение бизнеса.

Кстати, при первом карантине 30% ресторанного бизнеса просто закрылось, второй и третий карантины добивали эту сферу, а также сферу услуг и розничную торговлю. А сейчас еще больше добьют. Несмотря на падение промышленности, розничный товарооборот показал 8% рост.

Эта отрасль еще более-менее держит экономику, и эти карантины бьют именно по ней, по тем отраслям, которые еще где-то шевелятся и что-то зарабатывают. Карантин добивает эти отрасли», – заключил Виктор Скаршевский.

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