Новое правительство Украины: Зелёное, антирусское

30.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Новая Верховная Рада вечером утвердила состав правительства Украины, возглавляемого 35-летним Алексеем Гончаруком, уже анонсировавшим приезд в Киев делегации МВФ, ради кредитов которого планируется распродажа украинских черноземов и остатков государственных предприятий.

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Главная сенсация – это сохранение кресла главы МВД Арсеном Аваковым, одним из главных участников подавления Русской весны в Харькове, инициатором создания и вооружения нацбатов, брошенных в Донбасс для участия в карательной операции против русского восстания. Контроль над радикалами, которых опасается Зеленский, очевидно, обеспечил иммунитет Авакову – поддержать его кандидатуру президент лично просил депутатов «Слуги народа».

Гуманитарная сфера нового Кабмина отдана людям, которые, исходя из опыта предыдущей работы, будут продолжать дерусификацию.

Министром образования и науки Украины стала Анна Новосад, 1990 года рождения. Она работала в Минобразования в управлении по «европейской интеграции» и публично отстаивала дискриминационный закон, предусматривающий постепенное закрытие не только русских, но и венгерских школ, а также образовательных учреждений с языками обучения других нацменьшинств. Новосад является одним из представителей когорты грантоедов, взращенных фондами Джорджа Сороса.

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Министром культуры, молодежи и спорта Украины стал Владимир Бородянский, бывший гендиректор телеканала «СТБ» олигарха Виктора Пинчука, также водящего дружбу с Соросом.

Именно при Бородянском еще в 2006 году «СТБ» первым среди остальных телеканалов Украины объявил готовность выполнять постановление о 75-процентной украинизации эфира. И, хотя Бородянский признавал, что студия была завалена жалобами возмущенных телезрителей, он не обещал возвращение русского языка на «СТБ» даже в случае появления такой законодательной возможности.

«Сейчас есть закон, в котором написано, что компании должны вещать 75% на украинском языке. Когда мы станем производить собственную продукцию, с украинским языком не будет проблем», – говорил Бородянский.

Министром развития общин и территорий Украины стала Алена Бабак, экс-депутат Рады от «Самопомощи». В 2015 году она была одним из авторов проекта постановления о необходимости разрыва Минских соглашений, сохранения сил украинской армии на линии фронта. Исходя из этого, отношение Бабак к возможной федерализации и уважению прав регионов не вызывает иллюзий.

Откровенно кровожадным персонажем можно считать Дмитрия Кулебу – нового вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Не так давно Кулеба заявил, что обернувшаяся тысячами смертей операция против жителей Донбасса – это та цена, которая была необходима, чтобы доказать Европе, что Украина не является частью Русского мира.

Кулеба также выступал за захват главы МИД ДНР Владислава Дейнеги, обещал мстить всем членам ПАСЕ за возвращение делегации России.

Новым министром по делам ветеранов и «временно оккупированных территорий» стала полковник армии Оксана Коляда (до недавнего замужества – Гаврилюк), бывший пресс-секретарь Минобороны.

Коляда неоднократно публично подчеркивала, что считает конфликт в Донбассе «российско-украинской войной». «Мы надеемся, что в будущем среди наших ветеранов тоже будут и наши Маккейны, и Тейлоры», – заявляла она накануне.

Ее самое недавнее «достижение» – новая памятная дата – «день памяти защитников Украины», в рамках которой новоизбранные Зе-депутаты поминали погибших в Иловайском котле боевиков АТО.

Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства стал Тимофей Милованов, профессор Питтсбургского университета (США). «Была Революция, избавились от диктатора-коррупционера, напал сосед, забрал часть территории», – так трактовал он события 2014 года.

Милованов признавал, что американцы готовы поддерживать Киев ради противостояния с Москвой, хотя и не в таких масштабах, как, например, западный Берлин после Второй мировой. «Мы очень интересны, потому что есть Россия, которая представляет опасность», – говорил нынешний министр экономики.

По его словам, Украина может выиграть противостояние с ЛДНР экономическим путем. «Мне кажется более эффективным не восстанавливать предприятия в тех регионах, а привлекать инвестиции и создавать новые в 50–100 км от зоны. Чтобы местные могли добираться на работу на маршрутке и видеть, что за пределами их территорий — стабильность и будущее», – уверял Милованов.

Он также заявлял о необходимости избавления от зависимости от поставок газа из России. «Несмотря на то что Россия экспортирует много нефти, она не может использовать ее с целью давления на европейские страны, потому что там есть развитый рынок нефти. А газового рынка нет. Поэтому только диверсификация потребления газа в ЕС, поставка газа, создание новых инфраструктур решит эту проблему», – говорил Милованов.

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко также ранее отметился рядом антироссийских и антивенгерских заявлений. Так, будучи уже одним из руководителей офиса Зеленского, он заявлял, что Россия не имеет права критиковать новый дискриминационный для русских «языковой закон», вступивший в силу на Украине. Пристайко подчеркивал, что притеснение русского населения и других национальных меньшинств является внутренним делом Украины, и Москва не имеет права вмешиваться.

Чиновник также критиковал визит политиков из Будапешта в Закарпатье накануне парламентских выборов и поддерживал бывшего боевика Маркива, осужденного в Италии за убийство журналиста на Донбассе.

Между тем, обслуживающие новую власть украинские политологи рисуют новому правительству радужные перспективы. Один из них – некогда активно «топивший» за Евромайдан Юрий Романенко, впоследствии ставший ярым критиком режима Петра Порошенко.

«Правительство назначено. Рада заработала. Во главе государства молодой и энергичный глава государства. Теперь возможно все. Наше поколение пришло к власти… Украина имеет реальный шанс совершить рывок. Главная проблема, что мы получили такую консолидацию власти накануне нового глобального обвала экономики. Это плохая новость. Хорошая новость, что мы будем входить в этот обвал с консолидированной властью, подконтрольной одному центру влияния. Это самый лучший сценарий, который мог быть… Теперь нужно жать на газ и шустро объезжая завалы. Лично я доволен», – делится оптимизмом Романенко.