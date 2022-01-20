Новый назначенец Молдовы: у Приднестровья не осталось иллюзий

Как уже сообщал «ПолитНавигатор», в Молдове назначен новый вице-премьер по реинтеграции, главный переговорщик Кишинева в процессе приднестровского урегулирования. Им стал дипломат Олег Серебрян. Должность была вакантной с 5 ноября, когда ее покинул Владислав Кульминский.

Серебрян – глава Дипломатического института при Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). Он доктор политических наук, автор книг по геополитике Балканско-Черноморского региона, имеет большой дипломатический опыт. Работать в министерстве иностранных дел Молдовы начал в 1992 году, занимал должности, зоной ответственности которых были Европа и Северная Америка.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В 2001 году возглавил проевропейскую Социал-либеральную партию, которая в 2008 году объединилась с Демократической партией. В ДПМ занимал пост первого вице-председателя. Был депутатом парламента с 2005 по 2010 гг. Вернувшись на дипломатическую работу, в 2010 году был назначен послом Республики Молдова во Франции, а через пять лет – послам в Германии, где завершил свою миссию в конце 2021 года. И вот новое назначение.

Несколько дней назад в интервью радио Europa Liberă (кишиневский филиал «Радио Свобода»), Олег Серебрян сделал ряд заявлений, касающихся приднестровского вопроса. Он, в частности, отметил, что «30 лет разделения привели к расколу в ментальности, в мышлении, было создано и культивировалось [со стороны Приднестровья] лицо противника». Дипломат полагает также, что ситуация с приднестровской проблемой «претерпела некоторые изменения» с тех пор, когда парламент РМ голосовал по вопросу о принципах урегулирования конфликта в 2005 году, и что «приднестровский кейс не является неразрешимым, но он вряд ли будет решен в обозримом будущем».

Как бы там ни было, в правительстве Молдовы выражают оптимизм в связи с новым назначением.

«Счастлив, что человек с впечатляющей дипломатической карьерой присоединяется к нашей правительственной команде. Убежден, что огромный опыт, накопленный г-ном Серебряном за годы успешного представления нашей страны в европейских столицах, будет очень полезным делу реинтеграциии нашей страны», – сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску на своей странице в Facebook.

Поможет ли приобретенный в Европе дипломатический опыт Олегу Серебряну на приднестровском треке? Что стоит за эти назначением? «ПолитНавигатор спросил об этом у экспертов».

Александр Кориненко, политолог (Кишинев):

Олег Серебрян – это компромиссная фигура. Действительно, это карьерный дипломат, ученый, грамотный специалист в своей области, но все-таки для решения проблем на Днестре нужен специалист, который хорошо знает проблематику. Господин Серебрян долгое время работал за границей, я уверен, что в общем он знаком с ситуацией [по приднестровскому урегулированию], но точно не знает всей специфики и технических моментов. Берем во внимание и то, что правительство долгое время не могло найти кандидата на этот пост. Это, скорее всего, означает, что реальные специалисты отказались в нынешних тяжелых условиях занять это кресло. Учитывая, что ведомство по реинтеграции сейчас находится под давлением внешних сил, депутатского корпуса и экспертов от НПО, то должность не самая сладкая. Так или иначе господину Серебряну придется быть технической фигурой в переговорном процессе. У меня нет иллюзий по поводу развития диалога с Тирасполем, так как в большей степени этот вопрос сейчас перейдет в повестку мощных внешних сил, учитывая непростой диалог России и НАТО. Запад будет всячески ослаблять позиции России, а в Юго-Восточной Европе у Москвы самые сильные позиции именно в Приднестровье. Главному переговорщику от Молдовы придется включиться в геополитическую игру, где у Кишинева далеко не главное слово.

Андрей Сафонов, политолог (Тирасполь):

Почему Майя Санду назначила Олега Серебряна главным переговорщиком на приднестровском направлении? Сегодня уже целый ряд СМИ и экспертов высказались по кандидатуре Олега Серебряна, назначенного вице-премьером по реинтеграции правительства Молдовы. Нас же интересуют больше мотивы для этого назначения, почему именно данный политик, дипломат, эксперт, функционер пришел на смену прежним «реинтеграторам». Учитывая однозначные прозападные, прорумынские и пронатовские взгляды нового назначенца, можно взять на себя смелость обозначить следующие мотивы данного кадрового решения президента Республики Молдова.

1. Для правящей группы, олицетворением которой является Майя Санду, важно исключить попадание на пост вице-премьера по реинтеграции человека, могущего если не воспринять аргументы приднестровской стороны на переговорах, то, по крайней мере, объективно информировать официальный Кишинев и инициировать их обсуждение. Для прозападно-прорумынский власти РМ недопустимо даже счесть приднестровскую позицию достойной такого же предметного разговора, как позицию всякого другого участника переговорного формата «5+2».

2. Официальный Кишинев данным назначением желает, напротив, оттолкнуть приднестровских визави от диалога, чтобы Тирасполь, увидев, кого назначает руководство Молдовы, снизил интенсивность дипломатических контактов с командой О. Серебряна (которая, кстати, еще неизвестна). А потом еще и обвинить приднестровцев в уходе от переговоров.

3. Назначение О. Серебряна, возможно, является вынужденным шагом. Раньше Кишинев тянул время, давая возможность давить на ПМР через контроль над импортом и экспортом Приднестровья, через задержки поставок нужных приднестровцам лекарств, сырья для предприятий, аннулирование систем международных платежей Visa и Mastercard, закрытие счетов приднестровских предприятий в банках Молдовы и т.д.

Но мгновенное решение стран ОДКБ во главе с Россией по вводу миротворческих сил в Казахстан, возможно, напугало кое-кого из западных и румынских кураторов кишиневских националистов. Не исключено, молниеносный срыв планов по отрыву Казахстана от Евразийского Союза отсрочил некие провокации, которые готовились против ПМР.

Поэтому тактику сменили: вместо неназначения главного переговорщика от Молдовы решили двинуть на авансцену того, кто, формально заняв вице-премьерское кресло, не будет ничего решать по существу и даже не будет по-деловому рассматривать предложения своих тираспольских собеседников.

4. Майя Санду и ее окружение назначением Олега Серебряна показывает, что молдо-приднестровский конфликт никоим образом не является самостоятельным направлением работы для Кишинева. Это направление – только составная часть общей стратегии нынешних властей Молдовы по дальнейшему отрыву страны от России и, соответственно, сближения РМ с США, Евросоюзом, Румынией и НАТО. Эту стратегию и олицетворяет Олег Серебрян. Он – не конъюнктурщик, взгляды его осознанные и отшлифованные на протяжении многих лет, что он не раз четко формулировал в СМИ.

Будь по-иному, власти Молдовы подобрали бы компромиссную фигуру, которая, конечно же, ничего бы не решала вопреки политике М. Санду, но хотя бы воспринималась позитивно или нейтрально с политической точки зрения приднестровскими чиновниками. Впрочем, это не отменяет возможности чисто человеческой коммуникабельности со стороны нового вице-премьера. Тут, как говорится, будем посмотреть.

5. Учитывая политико-дипломатическую школу Олега Серебряна, его богатый опыт общения с западными и румынскими политиками, можно предположить, что у него есть свои давние каналы связи с ними, и это позволит ему мгновенно запрашивать мнение западников и румын по любому аспекту переговоров РМ-ПМР или узнавать их намерения (разумеется, в тех объемах, которые «кураторы» сочтут нужным сообщить).

Внимание! В день назначения О. Серебряна, 19 января, правительство Молдовы сообщило о намерении согласовать план взаимодействия с НАТО. Если это и случайное совпадение, то оно глубоко символично. В общем, каких-либо прорывов в диалоге при нынешней власти Кишинева ждать нечего. Судя по всему, она либо надеется, что Запад «дожмет» Приднестровье (хотя после событий в Казахстане рассчитывать, что Россия будет молча смотреть на уничтожение своего союзника, – глупо). Или для погрузившегося в социально-экономический кризис руководства РМ сейчас просто важнее максимально вписаться в западный и румынский проект, а приднестровский «пирог», выглядящий чуждым элементом этой «кухни», решено отодвинуть на краешек «стола». Одна необходимость ежемесячно платить за российский газ по высокой цене чего стоит! На этом фоне сама мысль о переговорных концепциях, видимо, не часто посещает кишиневских руководителей.

Итак, данное назначение – это подчеркивание неизменности политики, которую проводят националисты, взявшие власть в Молдове на выборах президента (2020) и парламента (2021).

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь):

В определенной степени мы можем говорить о том, что личность главного переговорщика от Молдовы отражает курс, которым собирается следовать Кишинев в процессе урегулирования отношений с Тирасполем.

Владислав Кульминский считался одним из самых компетентных специалистов по Приднестровью. Он понимал, каким арсеналом обладает Кишинев в диалоге с Тирасполем, и был полон энтузиазма этот арсенал применить. Он явно ощущал перспективу урегулирования и плохо скрывал свой азарт. В период его вице-премьерства действительно казалось, что звезды для Кишинева сошлись: власть, наконец, сконцентрирована в одних жестких руках, и эта власть обладает безграничным кредитом доверия на Западе. Однако высокие цены на газ в Европе и неготовность Брюсселя помогать Кишиневу финансово, кажется, обнулили уже готовую к реализации стратегию Кульминского. Кульминский ушел, а переговорный процесс был поставлен на паузу.

Олег Серебрян заступает на пост вице-премьера по реинтеграции в период, когда международная обстановка кардинально изменилась. Россия ультимативно потребовала от США и НАТО гарантий своей безопасности и Запад, безусловно, готов к уступкам.

Окно возможностей на приднестровском направлении для Кишинева оказалось слишком узким, сейчас режиму нужен тягучий и не обязывающий диалог без обострений и без каких-либо результатов. Кишинев будет ждать момента, когда звезды снова сложатся в его пользу. Серебрян вполне подходит на роль свадебного генерала, который должен будет изображать динамику там, где ее нет.

Олег Серебрян, очевидно, не является специалистом по Приднестровью, его дипломатическая карьера всегда была связана с западными странами – Румынией, Францией, Германией. Для большей части молдавских элит европейский вектор развития всегда был ключевым, и Олег Серебрян – яркий представитель этих элит.

В период взлета своей политической карьеры Серебрян как-то порадовал приднестровцев заявлением, что граница Молдовы должна проходить по Днестру. То есть он из той категории политиков, для которых Приднестровье – это обуза, он не понимает приднестровцев и не знает, что Молдове с Приднестровьем делать. Можно прогнозировать, что в ближайшее время мы не увидим со стороны Кишинева никаких инициатив на приднестровском направлении.

Правда, может так сложиться, что инициативу в урегулировании возьмут на себя Москва и Тирасполь, и в этом случае теплое вице-премьерское кресло перестанет быть комфортным для Серебряна.