Новый назначенец Зеленского займется возобновлением прямых поставок газа из РФ

11.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Сегодняшняя отставка главы офиса президента Украины Андрея Богдана и замена его на Андрея Ермака – это «пас России» на фоне зашедших в очередной тупик отношений между двумя странами.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет главный редактор киевской интернет-газеты «Страна» Игорь Гужва.

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«1. По словам людей, близко знакомых с Богданом и Зеленским, одна из главных причин увольнения главы ОП не политическая. Богдан сам нарывался – вел себя со всеми по-хамски, поймал звезду, пренебрегал прямыми служебными обязанностями и часто уходил с работы к часам двум-трем дня. Не хотел находить общий язык практически ни с кем из соратников Зе, то ли считая себя незаменимыми, то ли, по другой версии, просто устав от госслужбы, ведь душа требовала вечного праздника. Тем более, что в киевской тусовке не секрет тяга Богдана к легким наркотикам (курит план) и после назначения на главу Офиса он от этой тяги избавиться не пожелал.

2. Вопреки расхожему клише, что Богдан – это человек Коломойского и противостоит Западу и «соросятам», реальность более сложная. Да, Богдан продолжал по многим вопросам помогать Коломойскому, хотя даже с ним временами умудрялся побить горшки. Однако и тех, кого называют «соросятами» он не чурался. Равно как и общения с западными послами. Ряд важных для Запада и МВФ вопросов Богдан решал лично (например, проталкивание закона о земле и работа с судами по Приватбанку). Более того, тот же генпрокурор Рябошапка в значительной степени был человеком Богдана. Протеже Андрея Богдана в известной мере был и премьер Гончарук. И Рябошапка, и Гончарук имеют сейчас уже и свою «крышу» в лице западных посольств и структур, но именно Богдан по многим вопросам их аппаратно прикрывал. Теперь этого не будет. Следовательно, позиции и Рябошапки, и Гончарука после отставки Богдана ослабнут, а шансы на их увольнение вырастут.

3. Богдан, несмотря на свой специфический стиль управления, все ж таки худо-бедно решал довольно широкий спектр вопросов. Начиная от работы с Радой (он, например, участвовал в создании группы «Доверие» для подстраховки при голосованиях «слуг народа») и заканчивая работой с судами. И кто перехватит этот функционал – пока непонятно. Ермак явно такие вопросы не потянет.

4. В отличие от Богдана, который был сам себе на уме, Ермак во всех смыслах намного более зависим от Зеленского. Соответственно, влияние лично Зеленского и его ближайших друзей из Кривого Рога и «Квартала» на процессы усилится.

5. При этом Ермак намного более коммуникабельный и договороспособный человек при решении разного рода вопросов, чем Богдан. Ермак и раньше «решал вопросы» по назначению губернаторов, по назначениям в Кабмин. Пытался решать бизнес-вопросы с Россией, помогал Коломойскому по Центрэнерго, вместе с Тищенко занимался «решением вопросов» в Киеве. Во главе Офиса президента этот его талант, безусловно, развернется в полную силу.

6. Назначение Ермака – это пас России в лице нового «куратора» украинского направления в Кремле Козака. С Козаком у Ермака уже установился плотный контакт и оба публично выражают удовлетворение от общения друг с другом. В тоже время, как раз сейчас отношения России и Украина зашли в очередной тупик. Украинские власти отказались выполнять политическую часть Минских соглашений и требуют их переписать. Активизировались и боевые действия на фронте. В Москве буквально сегодня заявили, что Киев не выполняет достигнутые в Париже договоренности, а потому и новая встреча Нормандской четверки под вопросом. Через назначение Ермака главой ОП, не исключено, Киев пытается перебить этот негативный тренд и активизировать переговоры с Москвой.

С другой стороны, Кремлю, очевидно, важны в данном случае не назначения и заявления, а реальные дела. Козака в России уже критикуют за то, что тот заключил газовые соглашения, а Украина продолжает подавать иски к Газпрому. Мол, и здесь кинули. Также нет пока подвижек и по вопросу возобновления подачи воды в Крым. И если никаких реальных движений по всем этим направлениям не будет, то и назначение Ермака вряд ли что-то принципиально изменит.

7. Но как минимум один вопрос с Москвой, похоже, Ермак в ближайшее время попытается решить – а именно, возобновление прямых поставок газа из России в Украину. По нашей информации именно у Ермака будет функция согласования поставщиков газа из РФ», – пишет Гужва.

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава офиса президента Украины Андрей Богдан, изначально считавшийся человеком олигарха Игоря Коломойского, отправлен в отставку. Вместо него пост занял Андрей Ермак, до того числившийся помощником главы государства и курировавший, в частности, негласные переговоры с Россией