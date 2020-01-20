Новый представитель ОБСЕ рискует заразиться «синдромом Сайдика»

20.01.2020, Москва, Владимир Гладков

В своем интервью газете «Коммерсант» экс-представитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик публично признался, что считает Россию стороной конфликта в Донбассе. Однако это прямо противоречит Минским соглашениям, реализации которых он должен был содействовать.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал близкий к Кремлю глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это прямо противоречит мандату Сайдика, выданному ОБСЕ. Он ведь представитель по Украине, то есть по внутриукраинской ситуации, а не по урегулированию конфликта между странами. Он считает основой и причиной конфликта поведение России. Это утверждает посредник, представитель ОБСЕ, который должен быть объективен или хотя бы минимально тактичен и аккуратен.

Минские соглашения, по его мнению, необходимо выполнять не последовательными шагами, а сразу полностью. Это абсолютно нежизнеспособная абстракция. Необходимо действовать шаг за шагом. Перемежая политические решения и решения в области безопасности. Украина даже отвести силы на всей линии соприкосновения не может несколько лет, как в таком случае «пакетно» и «одновременно» можно выполнить все остальное?

Ему не нравится «формула Штайнмайера». Разумеется, алгоритм данный несовершенный, но одобрен и рекомендован для имплементации лидерами «нормандской четверки». С одной стороны Сайдик говорит о необходимости выработки и подтверждения важнейших решений на уровне лидеров «нормандской четверки», с другой – выступает против такого решения. Это уже какой-то синдром непоследовательности и противоречивости в позиции кадрового дипломата. Назовем его синдромом Сайдика.

Можно еще много чего найти в этом интервью, но по-моему данных соображений достаточно, чтобы оценить роль и двойственность позиции посла Сайдика», – отметил эксперт.

По мнению Чеснакова, новому представителю ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау необходимо внимательно изучить данное интервью, чтобы не заразиться «синдромом Сайдика» и занять конструктивную позицию по Донбассу.