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ВС РФ продолжают развивать наступление на Дзержинск (переименован киевским режимом в Торецк), достигнув вчера значимого успеха.

Так, российские войска сумели прорвать оборону ВСУ в селе Нью-Йорк (Новгородское), прикрывающего Торецк с севера, что признают украинские военные источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, на карте ресурс Deep State можно увидеть увидеть масштабы вклинения.

Достаточно пессимистичен еще недавно излучавший оптимизм обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы полковник Константин Машовец.

«Сразу две очередные «крепости» на подходе… Торецк и Часов Яр… Только вчера написал в обзоре, что пигдоги будут рваться на Нью-Йорк с юга и востока (еще не зная о «последних переменах»), но по характеру работы враждебных авиации и артиллерии, в течение последних суток, это было вполне возможно понять. Вероятно, южная часть с. Нью-Йорк – потеряна… На Калиново они УЖЕ лезут, только вопрос времени когда попытаются прорваться на Александрополь и полезут со стороны Широкой Балки… На Краматорском направлении, судя по всему, микрорайон «Канал» в «часике» также потерян полностью…», – сокрушается Машовец.

Военный обозреватель Юрий Подоляка считает серьезный успех в Нью-Йорке не удивительным, поскольку «на острие удара оборону противника здесь рвут местные горловские добровольцы».

«Бросок за сутки в жилой застройке Нью-Йорка (Новгородского) более чем на 2 км вперед! Пока подробностей нет, но это говорит, что у противника на участке очередной серьезный провал в обороне, который однозначно будет иметь последствия для устойчивости его позиций как западнее, так и восточнее места прорыва. Околовоенные ресурсы Киева оценивают ситуацию на направлении, как критическую», – отмечает Подоляка.

Напомним, что ранее ВС РФ прорвали оборону на Торецком направлении с востока, существенно вклинившись в глубину украинских позиций, не двигавшихся с 2014 года. Примечательно, что этот прорыв удался благодаря военной хитрости – скрытно проделанному подземному тоннелю длинной в три километра, что стало полной неожиданностью для противника.

На фоне ухудшения ситуации на Торецком направлении украинские СМИ тиражируют абсолютно бредовые версии.

«ISW: Русские атакуют Торецк, чтобы дальше продвигаться на Часов Яр или Авдеевку», – под таким заголовком выпустило новость сегодня антироссийское пропагандистское интернет-издание «Украинская правда».

Заметим, что Авдеевка освобождена еще в середине февраля, и с тех пор ВС РФ продвинулись от города более чем на 30 километров, а потому им просто нет смысла идти на этот город.