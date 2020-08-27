Новый провал украинской разведки в России

27.08.2020, Москва, Максим Карпенко

ФСБ задержала военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения в Барнауле, которого подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

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По данным следствия, российский военный собирал и передавал разведке Министерства обороны Украины секретные данные.

«В городе Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», – говорится в сообщении.

Военнослужащий РВСН задержан и находится под стражей, ему грозит до 20 лет колонии.

Недавно ФСБ вскрыла и пресекла противоправную акцию украинских спецслужб по похищению на территории России и насильственному вывозу на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ.