«Новый Сенцов»? В Италии по запросу РФ арестовали украинского режиссера

Новости Украины

В первые дни нового года украинские СМИ подняли шум – в Италии по запросу России задержан режиссер Евгений Лавренчук, выходец из Львова и обладатель паспорта Украины. Москва подозревает его в уголовном преступлении, которое было совершено еще восемь лет назад, когда Лавренчук работал в Москве и возглавлял, в частности, «Польский театр в Москве». Учреждение официально финансировалось МИД Польши и являлось инструментом «мягкой силы» – проводило тренинги по языку и театральному искусству в Москве, а также вывозило желающих на обучающие программы, проходившие на польских курортах.

Задержание состоялось еще 17 декабря, суд Неаполя взял Лавренчука под стражу на время рассмотрения запроса РФ (может длиться до двух месяцев). Киев уже предоставил режиссеру адвоката. Родственники в первое время специально не поднимали шум, надеясь, что ситуация разрешится по-тихому. Однако, судя по тому, что инцидент огласке предал МИД Украины, дело для Лавренчука пахнет керосином.

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«Все, чего хотят его родные и близкие, – это чтобы его экстрадировали в Украину, а не к медведям»,- написала экс-замминистра культуры и информационной политики Украины Ирина Подоляк в своем Facebook.

В Италию Лавренчук летел из Израиля, где незадолго также получил театральную должность

К слову, судя по официальной странице в Facebook, «Польский театр» Лавренчука продолжал работу в Москве вплоть по ноябрь 2015 года – то есть, пока его деятельность не стала невозможной в силу антироссийских шагов Варшавы, не признавшей воссоединение Крыма с РФ. И уже только после этого режиссер, которого сейчас украинские СМИ преподносят как нового патриота и «второго Олега Сенцова», сменил место работы. С 2018 года он занимает должность главного режиссера Одесского национального театра оперы и балета, где, по данным газеты «Завтра», почти сразу отметился постановкой с участием обнажённых юношей в плавках и рогатых масках, а также с мужским танцем на пилоне.

Лавренчук с западноукраинским писателем Андруховичем, известным скандальными антироссийскими высказываниями

Издание уточняет, что в Москве даже не имевший аттестата о среднем образовании Лавренчук в свое время сумел поступить в ГИТИС как «земляк и коллега по сексуальной ориентации Романа Виктюка».

Газета полагает, что уголовные проблемы Лавренчука могут быть связаны с периодом его работы в Томске под покровительством «начальника департамента по культуре администрации Томской области, регионального телеведущего, пламенного либерала и ценителя ЛГБТ-искусства Андрея Кузичкина». По данным издания, чиновник попался на хищения средств, после чего уехал в Прибалтику, где объявил себя «борцом с режимом» и «жертвой репрессий».

Украинский политик Василий Волга считает, что Лавренчук, скорее всего, совершил правонарушение, связанное с растратой бюджетных средств в России.

«Медиа раздувают из мухи слона. Вопрос на самом деле очень простой. Этого режиссёра обвиняют в мошенничестве. Это вполне возможно – в истории достаточно случаев, когда в уголовном порядке преследовали за растрату средств, выделенных, например, Госфильмфондом, Министерством культуры и другими ведомствами. К сожалению, люди творческие часто весьма небрежно обращаются с бюджетными средствами. Как правило, когда творческий человек берёт бюджетные средства, он плохо представляют себе, что именно он берёт. Ведь вместе с деньгами он берёт себе на голову Счётную счетную палату, прокуратуру, всех, кто обязан контролировать каким образом эти деньги тратятся. Люди творческие часто эти деньги тратят не так, как того требует строгий регламент. Я не утверждаю, что это плохой человек, что он что-то украл. Я утверждаю, что вполне возможно, что он расходовал средства нецелевым образом. И я не вижу никаких оснований заявлять, что это якобы политическая репрессия. Тут нет всех составляющих политической репрессии. Что такое политическая репрессия, я знаю не понаслышке. Я пережил политические репрессии от Януковича, которые для меня и для моей семьи закончились плохо. Я пережил репрессии со стороны власти Порошенко, я до сих пор я пытаюсь закрыть последнее уголовное дело, которая против меня возбудила власть Порошенко. Я прекрасно знаю, что для того, чтобы это была политическая репрессия, нужны определённые условия. Власть не будет гоняться за кем-либо, просто чтобы создать себе проблемы. Политическая репрессия используется только тогда, когда человек представляет из себя реальную угрозу по тем или иным раскладам. Если власть видит, что человек начинает представлять угрозу, принимается решение его убрать. Мало того, даже если вы вышли с каким-то политическим проектом, вас не тронут до тех пор, пока не поймут, что у вас есть деньги для того, чтобы этот проект реализовать. Зачем власти нужна лишняя головная боль? В политической репрессии есть две составляющие – электоральная угроза и ресурсы для того, чтобы человек эту электоральную угрозу реализовал. Возможен и такой вариант, что какой-то человек работал вместе с вами, и поэтому знает какие-то тайны, разглашение которых также представляют угрозу. Какую же реальную угрозу представлял Лавренчук, о котором до сегодняшнего дня никто не слышал? Сейчас утверждают, что он в знак протеста якобы уехал из России в 2014 году. Но мы не знаем, что там на самом деле происходило. А уже начали создавать какие-то группы в его поддержку. Но этот никому не известный режиссёр власти не нужен. Нет никаких оснований видеть в происходящем какие-либо политические мотивы. Что произошло на самом деле – пусть выясняет следственные органы. Я не понимаю, почему это всё вызвало такую медийную реакцию, почему столько площадок начали обсуждать эту проблему, когда ещё и вообще ничего не понятно. Ежедневно по всему миру по требованию того или иного государства людей арестовывают просто пачками. Много людей арестовывают по требованию России, по требованию Украины и других государств. По требованию России на территории Украины арестовывают людей, по требованию Украины на территории России арестовывает людей. Непонятно, почему арест этой творческой личности вызвал столько внимания», – сказал Василий Волга в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».