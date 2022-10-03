Новый скандал с гимном УПА разгорелся в Крыму

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Новости Украины

Уроженка Полтавы, скандальная обладательница титула «Миссис – королева красоты Крыма. Весна 2022» Ольга Валеева – вновь на первых позициях информационной повестки жизни полуострова. На этот раз депутаты, политики, эксперты комментируют не увеличенные губы и татуировки девушки, а ее видео в запрещенной сети Инстаграм с исполнением скандального гимна УПА «Червона калина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Еще в июне Валеева получила известность после победы на региональном конкурсе красоты, причем ее внешность зацепила даже хейтеров со стороны «незалежной». Девушку приглашали на телевидение, брали комментарии, тиражировали в сетях. Но эта популярность сошла на нет, и чтобы вернуть к себе интерес, Валеева записала видео, где вместе с подругой исполняет боевую песню украинских сечевых стрельцов и выложила его на своей странице. Желаемого результата девушка достигла быстро – ролик разлетелся по соцсетям, поскольку не так давно за «Червону калину» едва не закрыли ресторан «Арпат», а его хозяин и его гости получили по 15 суток административного ареста.

Вслед за этим Валеева запустила видео, где уверяла, будто знать не знала происхождение этой песни, и как мать двоих детей никогда бы не поставила себя под удар исполнением чего-то противозаконного.

Действительно, как матери двоих детей арест ей не грозит, но штраф до 100 тысяч рублей вполне вероятен. Иначе будет не понятно, почему в одном случае наказание применено, а в другом – нет.

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев заявил, что полиция должна заняться Валеевой за исполнение украинской националистической песни «Червона калина», считающуюся неофициальным гимном украинских националистов. Тем более прецеденты в Крыму уже есть. Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук потребовал юридической реакции на поступок обладательницы титула «Миссис Крым», и не сомневается, что выложенный ролик с исполнением гимна УПА является осознанным шагом.

«Поэтому уже сегодня необходимо ужесточение законов, которые бы наказывали за подобное поведение. Так случайно не бывает. Это не просто досадное недоразумение, это достаточно осознанный шаг», – подчеркнул Форманчук.

Жестко наказать провокаторшу требует глава комитета Госсовета Крыма по культуре Николай Волков. Он считает, что женщин нужно привлечь за экстремизм.

«Не верю, что она, которая называет себя украинкой и живет в Крыму, не знает смысл. Все это широко освещалось в СМИ, и это уже не первый скандал вокруг этой песни. Должна была знать», – заявил Волков.

Насколько пир-ход был удачным для самой Валеевой, и она смогла конвертировать популярность в материальное благосостояние неизвестно. Но то, что в настоящий момент подобная тактика собственного продвижения должна пресекаться на уровне закона – не вызывает сомнений.

«В Крыму никого не наказывают за нормальные украинские песни. На полуострове работают украинские рестораны, да, что говорить, на набережной Ялты кобзарь все лето выступает, – подчеркнул советник главы Крыма Олег Крючков. – Но! Никто не позволит здесь распевать националистические гимны! Хочешь петь «Червону калину» и «Батька наш Бандера…» – предоставим площадку, отвезем на нейтралку ближе к Николаеву или Запорожью. Пой, сколько хочешь!».