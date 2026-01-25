Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как мы и предположили, после опереточной встречи с Зеленским нацист-вор-убийца Стерненко получил новое назначение. Теперь он советник также недавно назначенного министра обороны Украины Федорова. Советы вор будет давать по повышению использования БПЛА на фронте.

Федоров новым холуем доволен — «имею с ним общее видение». Ну а как же! Поэтому они еще и имеют всех вынужденных граждан Украины.

Стерненко же, как бы смущаясь, направо и налево делится впечатлениями о случившемся, постоянно повторяя — «я согласился».

Понимаете, чтобы описать этого черта как он того заслуживает, надо не просто обладать вокабуляром заправского АУЕшника, но и быть таким бывалым уркой. Так что я просто бледно обозначу: мразь прямоходящая нерукопожатная. Для нормальных людей — понятно почему, для кастрюль — их он, собирая на «русорезы», обворовывает, для нацистов — он про деньги, а не убеждения.

Даже с застреленным Ганулом Стерненко посрался, потому что тот его фотки в советской военной форме постил… До 14-го года упырь думал зарабатывать на теме «Спасибо деду за победу», но оказалось, что за это не платят.

Но вместо того, чтобы сидеть под корягой, он, видите ли, «соглашается»…

В последнем стриме Стерненко рассказал, какие именно будет давать советы министру, несколько раз повторив фразу:

«Россияне должны истребляться в промышленных масштабах».

Понимаете, не враги на поле боя, не военные, а просто все россияне. Впрочем, этот манифест уже был опробован Стерненко 2 мая 2014 года в Одессе.

«Россия должна нести такие потери, которые она не сможет покрывать новыми пополнениями. Мы должны держать оборону — землю и небо. И при этом максимально истощать российскую экономику», — заявил Стерненко, в армии не служивший и не бывавший.

У него есть только одна профессия — «опарыш на крючке СБУ».

На вопрос, чем все-таки конкретно упырь будет заниматься на посту советника, он ответил:

«Не буду озвучивать все в целом, но точно могу сказать, что я попробую помочь улучшить систему закупок беспилотников».

Фух, уже легче — ведь если Стерненко таки поможет, то беспилотников в ВСУ вообще не останется.

А пустые кастрюли продолжат ему донатить «по дэсять грывнив з пэнсии по умственной инвалидности», а потом сокрушаться: а чего это у их кумира одежи на один выход за несколько тысяч евро, личная охрана и армия адвокатов? Да потому, что не рабы, …ть!