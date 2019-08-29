Новый спикер Рады встал на путь русофоба Парубия

29.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Избранный сегодня председателем Верховной рады Дмитрий Разумков отключил микрофон депутату от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Олегу Волошину, начавшему выступать на русском языке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Инцидент произошел во время того, как депутаты задавали вопросы претенденту на место первого вице-спикера парламента Руслану Стефанчуку.

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«Уважаемый Руслан Алексеевич, я в первую очередь приветствую проявленное вами, так же как и Дмитрием Александровичем [Разумоковым], намерение не делить этот зал на правильных и неправильных депутатов. В этом зале есть разные депутаты, [переходит на русский] мы такие точно разные, как разные наши граждане, говорящие на разных языках, ходящие в разные церкви и исповедующие разные идеологии», – сказал Волошин.

В этот момент Дмитрий Разумков отключил ему микрофон и попросил придерживаться регламента.

«Я могу обращаться на таком языке, на каком языке разговаривают большинство наших избирателей», – закончил нардеп уже на украинском языке.

Примечательно, что в ходе избирательной кампании Разумков демонстративно общался только на русском языке, а ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», называл себя «сыном пророссийского отца», который никогда не скрывал, что «больше тяготеет к России, а не к Западу»

Стоит отметить, что в прежнем созыве ВР за русский язык регулярно отключал микрофоны спикер Андрей Парубий, известный своей русофобией.