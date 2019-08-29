Раду возглавил сын пророссийского отца
Новым председателем Верховной рады Украины 9-го созыва избран экс-лидер президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, оказавшийся единственным предложенным кандидатом на данный пост.
Соответствующее решение было принято большинством парламентариев нового созыва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Из 419 депутатов 382 проголосовали за, 26 отдали голоса против и 11 нардепов не проголосовали.
Примечательно, что против в практически полном составе проголосовала партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», 25 членов которой не поддержали кандидатуру Дмитрия Разумкова.
Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», свою близость к Партии регионов Разумков объяснял тем, что является «сыном пророссийского отца», который никогда не скрывал, что «больше тяготеет к России, а не к Западу»
Правда, теперь Разумков называет Россию оккупантом и агрессором.
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