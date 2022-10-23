«Новый теракт киевских безумцев» – Казаков о предмете разговора Остина и Шойгу

Новости Украины

Министр обороны США Ллойд Остин накануне связался со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, чтобы сообщить непричастности США в случае очередного безумства киевского режима на фоне безуспешной попытки прорыва херсонского фронта.

Об этом в своём видеоблоге заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько слов о телефонном разговоре, который состоялся между министром обороны США и Россией, Остином и Шойгу. Их разговор длился 2 часа. После этого Остин позвонил министру обороны Украины и разговаривал с ним 10 минут. Мы делаем скидку на перевод, на протокол, то есть, содержательный разговор министра обороны США с министром обороны Украины можно свести к двум минутам. Соответственно если в такой пропорции брать разговор Остина с Шойгу, то там остаётся 30-40 минут, это реально очень много. Кстати, инициатива была с американской стороны. Основная часть разговора шла по поводу Украины, это понял. Зачем министру обороны США понадобилось лично поговорить с Шойгу? Это связано с оперативной обстановкой на фронте, которая, с точки зрения американского военного, заключается в том, что на протяжении недели наступательный прорыв ВФУ сошёл на нет. Это факт, они не могут продвинуться ни на одном направлении», – сказал Казаков.

«Есть ли у них резервы для того, чтобы вернуться к наступательным действиям? Мы не знаем. Рискну предположить, что не очень. Если есть, то они только готовятся. У Остина 100% достоверная информация. И тогда киевский режим, понимая, что он не может наступать, ожидая, что, возможно, начнём наступать мы, никто не знает с какой скоростью, и по каким направлениям будут прибывать наши 300 тысяч мобилизованных плюс порядка 100 тысяч добровольцев, – никто не знает. Но они же понимают, что это произойдёт неизбежно. И в этом смысле Киев наверняка готов пойти на действия, граничащие с военными преступлениями», – предположил политтехнолог.

Он напомнил, что американцы только за последнее время дважды давали понять, что не имеют отношения к терактам, которые организовывает киевское руководство.

«Вашингтон в этой войне связан с Киевом по части ответственности. Это реально знает весь мир, что, если Киев совершит преступление против человечности очевидное для всех, то Вашингтон за это будет отвечать вместе с Киевом. Я напомню, как упорно и последовательно Вашингтон отмежёвывается от Киева, когда Киев занимается непосредственно актами терроризма. Будь то убийство Дарьи Дугиной, будь то атака Крымского моста. Каждый раз появлялись в Вашингтоне публикации в статусных изданиях, что это Киев делает без нас. Вашингтону не нужно соучастие в актах терроризма, а тем более в преступлениях против человечности», – резюмировал Казаков.