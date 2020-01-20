Новый украинский канал для Донбасса будет называть военных ЛДНР «террористами»

20.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Создаваемому на Украине новому русскоязычному телеканалу, вещание которого будет вестись на территорию Крыма и республик Донбасса, не позволят менять традиционную пропагандистскую риторику Киева.

Об этом в интервью киевскому журналисту Андрею Павловскому заявил член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы можете видеть, что Национальный совет сейчас инициирует проверки относительно тех телеканалов, где звучит риторика, что революция достоинства – государственный переворот. Мы за это назначаем проверки и применяем штрафы!

Когда говорят, что украинские ветераны – это преступники и убийцы, мы также назначаем проверки. Когда террористов и боевиков будут называть какими-то защитниками или людьми, которые защищают свою территорию с оружием в руках, мы также из-за этого назначаем проверки», – предупредил русофоб.

При этом Костинский отметил, что Нацсовет «ни в коем случае» не допустит диалогов по поводу изменения риторики в эфире нового телеканала.