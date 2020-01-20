20.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Украина
Просмотров:

Новый украинский канал для Донбасса будет называть военных ЛДНР «террористами»

Создаваемому на Украине новому русскоязычному телеканалу, вещание которого будет вестись на территорию Крыма и республик Донбасса, не позволят менять традиционную пропагандистскую риторику Киева.

Об этом в интервью киевскому журналисту Андрею Павловскому заявил член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вы можете видеть, что Национальный совет сейчас инициирует проверки относительно тех телеканалов, где звучит риторика, что революция достоинства – государственный переворот. Мы за это назначаем проверки и применяем штрафы!

Когда говорят, что украинские ветераны – это преступники и убийцы, мы также назначаем проверки. Когда террористов и боевиков будут называть какими-то защитниками или людьми, которые защищают свою территорию с оружием в руках, мы также из-за этого назначаем проверки», – предупредил русофоб.

При этом Костинский отметил, что Нацсовет «ни в коем случае» не допустит диалогов по поводу изменения риторики в эфире нового телеканала.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть