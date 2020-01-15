Рада объявила TV-войну «российской пропаганде» в Крыму и Донбассе

15.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Ради борьбы с пропагандой «страны-агрессора» Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №2521 «О системе иновещания Украины», который предусматривает создание русскоязычного канала, вещающего на территорию Крыма и Донбасса.

Соответствующее решение приняли в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект представил депутат от «Слуги народа», скандальный русофоб и националист Никита Потураев.

«Актуальность предложенных в законе изменений обусловлена необходимостью разрешения проблем, которые делают невозможной эффективную реализацию задач, которые стоят перед системой иновещания Украины.

В первую очередь, это касается обеспечения доступа и дополнительных возможностей для получения актуальной информации о социально значимых событиях на Украине и в мире украинскими гражданами, которые вынуждены проживать в оккупированном РФ Крыму и Донбассе, а также в пограничных с РФ регионах, которые подвергаются значительному информационному воздействию со стороны страны-агрессора», – заявил украинский нацист.

В свою очередь, с резкой критикой законопроекта выступила парламентарий от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар. Её возмутило то, что канал будет вещать на русском языке. а не на мове или английском.

«Нам сейчас предлагают заменить формулировку «О создании на украинском языке и других языках в случае целесообразности». Что будет означать целесообразность вещания на русском языке, в первую очередь.

А английский язык, если он не предусмотрен на законодательном уровне, фактически, будет исключён из этого канала.

И направленность самого канала назначается на оккупированные территории и на все пограничные регионы Украины. То есть, фактически, речь идёт о создании украинского канала на русском языке, который будет регулироваться государством, это недопустимо», – возмутилась националистка-порохоботка.

После чего в ходе голосования инициативу поддержали 231 депутат из 378 присутствующих, законопроект был принят в первом чтении.