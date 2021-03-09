Новый украинский «МММ»: Медведчук, Марченко и медиа-фикция

09.03.2021, Киев, Олег Хавич

Новости Украины

После введения откровенно незаконных санкций против Виктора Медведчука и его супруги, бывшей телеведущей Оксаны Марченко, политтехнологи главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) решили ответить асимметрично – объявить о походе самой Марченко в политику. Она сообщила о своём вступлении в партию мужа (тот скромно назвал этот шаг «самостоятельным»), а все входящие в пул Медведчука СМИ и «говорящие головы» начали позиционировать Марченко как перспективного политического деятеля и чуть ли не будущего кандидата в президенты Украины от «оппозиции».

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Судя по всему, Виктор Медведчук относится к политической карьере своей третьей жены с беспробудной серьёзностью – собственно, как и ко всему, что он пытается делать.

Это вызывает почти анекдотические ситуации. К примеру, известный украинский политолог Кость Бондаренко написал по поводу похода Марченко в политику ироничный пост в Facebook:

«Недалёкое будущее. 2024. Президентом Украины становится Оксана Марченко, президентом РФ – Юлия Навальная, президентом Белоруссии – Светлана Тихановская, подходит к концу президентский срок Камалы Харрис в США. Срочно меняется дипломатический протокол: вместо традиционных встреч президентов «без галстуков» вводятся встречи президентов «без лифчиков».

В комментарии сразу же пришёл главный политтехнолог Медведчука, Михаил Погребинский, и фактически обвинил коллегу в отработке заказа заклятых друзей по «украинской оппозиции» (как известно, Бондаренко ныне ближе к группе Рината Ахметова).

Хотя, если серьёзно, своим постом Кость сделал для популяризации Оксаны Марченко в околополитической тусовке Украины больше, чем все её пиарщики и соответствующие специалисты самого Медведчука вместе взятые.

Ведь до сих пор она воспринималась как «сбитая лётчица» украинского телевидения и шоу-бизнеса: после пика карьеры в 2010-2012 годах, когда Марченко получила ряд премий как ведущая развлекательных проектов, её присутствие на телевидении постепенно сошло на нет. В 2016-м от её услуг отказалось телешоу «Х-фактор», потому пришлось на деньги мужа запускать на канале «Интер» проект «Время строить» (адаптированная версия западного шоу о строительстве и ремонте Extreme Makeover: Home Edition). Последнее же появление Оксаны Марченко в качестве телегероини состоялось в 2018-м в шоу «Танцах со звёздами», которое она покинула досрочно из-за перелома рёбер.

Первые заявления «перспективной политической деятельницы» пока ограничиваются пустопорожними словами о том, что «на Украину должен прийти мир, каждый гражданин должен быть защищён от произвола власти и улицы, жить в безопасности, иметь достойные условия и уровень жизни». Остаётся только добавить строку Тараса Шевченко: «Обнимитесь, братья мои, прошу, умоляю!». А акцент Марченко на политической составляющей своего нового документального сериала «Паломница» – о монастырях Украинской Православной Церкви – настоящий подарок для пропагандистов киевского режима, давно мечтающего о том, чтобы в стране была только одна, «патриотическая церковь» – теперь они смогут поставить знак равенства между ОПЗЖ и УПЦ МП.

Собственно, неумение работать со смыслами и объективной реальностью Виктор Медведчук продемонстрировал и в случае ответа на внесудебную ликвидацию своего информационного медиа-холдинга – телеканалов 112, ZIK и NEWSONE.

Он на полном серьёзе решил играть с созданным в результате вооружённого переворота режимом в законной плоскости.

Журналисты 112, ZIK и NEWSONE стали учредителем нового канала, для вещания которого был куплен имеющий лицензию на спутниковое вещание львовский телеканал «Перший незалежний» (причём куплен у депутата от националистической партии «Свобода», хотя это уже другая история). Но канал продержался в эфире и кабельных сетях меньше часа, при этом никакой законностью киевские власти не заморачивались – просто разослали провайдерам письмо от СБУ.

Ныне он «вещает» в интернете, где его обычно смотрят менее двух тысяч людей – даже меньше, чем совместный «эфир» трёх закрытых телеканалов после их перехода в Ютуб. Получается своеобразный украинский «МММ»: Медведчук, Марченко и очередная медиа-фикция, которая никак не влияет на умы жителей Украины.

Монополизировав в названии и сознании части избирателей термин «оппозиция», политическая сила Виктора Медведчука (а теперь уже и его супруги) оказалась не готова к борьбе – причём уже не за власть, а за собственное выживание – в условиях правового беспредела на Украине.

Привычные за пять лет правления Порошенко и первые полтора года Зеленского «договорняки» закончились, причём связи с Кремлём Медведчуку не просто не помогли, а скорее навредили – ведь Западу после провала «проекта Навального» нужно было уесть Москву хотя бы символически, пусть и на Украине.

Лишённая инструментов влияния на общество в виде трёх самых рейтинговых телеканалов, ОПЗЖ не смогла компенсировать их ни уличными акциями, ни даже блокированием трибуны в Верховной Раде.

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Понятно, что соратники успокаивают Виктора Медведчука – мол, несмотря на потерю медиа-рупоров он остаётся одним из самых рейтинговых политиков Украины. К примеру, в опросе центра «Социальный мониторинг», опубликованном 4 марта, он с результатом в 16,3% занимает второе место после Владимира Зеленского (24,6%). Правда, для Медведчука пришлось делать отдельную анкету, ведь у куда более вероятного кандидата в президенты от ОПЗЖ Юрия Бойко рейтинг составляет 18,1%, а если в опросе участвуют они оба, то «оппозиционеры» пропускают вперёд даже Петра Порошенко.

Кроме того, если у Медведчука действительно такой высокий рейтинг, то зачем его технологам заказывать откровенно фейковые опросы от «Киевского института социологических и маркетинговых исследований» (КИСМИ), который в середине февраля «нарисовал» ОПЗЖ 23,8% поддержки, даже близко не подтверждаемуюю реальными социологическими компаниями? Неужели расчёт на то, что часть избирателей воспримет это за результат опроса от структуры с подобным названием – КМИС (Киевский международный институт социологии)?

Несомненно, у Виктора Медведчука остаётся главный ресурс, о котором не любят вспоминать киевские власти – это его роль коммуникатора с Россией и близость лично к Владимиру Путину, крёстному отцу дочери украинского политика. Думаю, именно рейтинг доверия со стороны президента РФ – это единственное, что волнует чуть ли не самого раскрученного украинского «оппозиционера». Я намеренно беру это слово в кавычки, потому что близкие соратники Медведчука в прошлом созыве Верховной Рады регулярно голосовали за законопроекты, внесённые Петром Порошенко – в том числе за изменения в Конституцию, бросившие к ногам президента Украины всю судебную систему страны. Сам же Медвечдчук тогда не отказывался от титула «украинского националиста», которым его наградил Путин. А на днях депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ Василий Россихин демонстративно выступил на украинском языке, причём в комментариях в Facebook призвал всех придерживаться дискриминационных языковых законов.

Медведчук привез сало сидящему в российском СИЗО боевику УНА-УНСО. Никаких подобных визитов к находящемся в застенках участникам Русской весны главный украинский оппозиционер не совершал

Аваков в компании с боевиком АТО Ильей Кивой – ныне одним из главных спикеров ОПЗЖ

Ставка на тех или иных сомнительных украинских фаворитов уже не однажды дорого обошлась России. Сначала во времена Леонида Кучмы, немало сделавшего для разрыва между двумя народами и странами, но особенно в период правления Виктора Януковича. Последний своей демонстративной «евроинтеграцией» привёл к очередному «майдану» и началу гражданской войны на Украине. Поэтому российскому читателю важно трезво оценить и сам проект Медведчука, и готовность его к реальной борьбе – чтобы вновь не быть разочарованным.