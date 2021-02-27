Удивительное упорство: Зеленский прихлопнул еще один телеканал Медведчука – он будет жаловаться Западу

27.02.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Власти Украины отключили от вещания в кабельных сетях и на спутнике всего через час после начала работы новый телеканал «Первый независимый», куда перешли на работу все «звезды» трех запрещенных накануне каналов из пула Виктора Медведчука.

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«Новый независимый канал, с таким трудом созданный журналистами трёх незаконно закрытых Зеленским телеканалов, начал своё вещание сегодня в 18.00. Можно было бы поздравить и телезрителей, и журналистов с этим замечательным событием, если бы не одно но… По приказу украинской власти вещание нового канала было незаконно прекращено уже через час после его торжественного открытия. Демократия, диджитализация и евроинтеграция в одно, так сказать, флаконе. Если для закрытия ЗиК, Н1 и 112 власть хотя бы формально прикрылась решением СНБО и Указом Президента, то сегодняшнее решение принято без какого-либо обоснования. Просто взяли и отключили. Говорят, мол, по законам военного времени, война же с Россией…», – сообщил в своем блоге депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

«При этом, как известно, никто войну России не объявлял. Власть по-прежнему покупает в России электроэнергию, газ, уголь, нефть и т. д. , а некоторые предприимчивые товарищи даже продали российскому пропагандистскому телевидению кварталовский телепродукт «Лига смеха»… И ничего. Ни санкций, ни госизмены, ни арестов, ни обвинений», – сетует соратник Медведчука.

По его словам, «после такого беспрецедентного по своему цинизму решения власти журналисты закрытых телеканалов обратились к Председателю Европейского Совета, который 2 марта планирует посетить Украину с официальным визитом, с просьбой о встрече. С таким же письмом к еврочиновнику обратилось и руководство ОПЗЖ».

Апелляция к Западу окружения Медведчука вызывает недоумение – ведь только накануне Германия поддержала цензуру и политические репрессии, осуществляемые на Украине режимом Владимира Зеленского против неугодных СМИ и политиков. Немецкий МИД заявил, что внесудебное закрытие телеканалов из пула Виктора Медведчука и введение против него санкций соответствует украинскому законодательству.