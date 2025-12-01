Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Отставка диктатора Зеленского и проведение новых выборов на Украине отнюдь не сулит России благоприятный исход – в нынешних условиях в Киеве просто сменится западная марионетка, альтернативы антироссийскому курсу отсутствуют.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас Зеленский ослабленный, обвинённый в коррупции, нелегитимный, у которого нет поддержки в Верховной раде, и рассыпалась вертикаль власти. Зачем нам на его место Залужный, про которого скажут, что «это новый человек, он пока еще ничего не украл, его не в чем обвинить»? Это «не он развязал эту войну, не он остановил Стамбульские соглашения и не подписал мир». Он «с чистого листа, давайте ему помогать, европейцы, американцы, давайте ему дадим 150 миллиардов долларов, пускай воюют с Россией». Вот такой сценарий нам тоже не очень хорош», – сказал Царёв.