Новым министром обороны Германии может стать человек по фамилии Хайль

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Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт официально подала в отставку. Её может сменить нынешний министр труда и соцобеспечения Германии Хубертус Хайль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В понедельник, 16 января, Кристине Ламбрехт попросила федерального канцлера Олафа Шольца освободить ее от занимаемой должности.

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«Многомесячное фокусирование СМИ на моей персоне сделали практически невозможными объективное освещение и обсуждение темы военнослужащих, бундесвера и направлений политики безопасности в интересах гражданок и граждан Германии», – процитировали информационные агентства пресс-релиз министра.

То есть, фактически, Ламбрехт обвинила в своей отставке СМИ.

Министром обороны Ламбрехт – юрист по образованию – вообще стала случайно: канцлеру, обещавшему гендерное равенство в формируемом им правительстве, нужна была непременно женщина во главе этого ведомства. Было это в декабре 2021 года, когда на Западе активно говорили о возможности полномасштабного конфликта на Украине.

Ламбрехт, однако, начала не с модернизации вооруженных сил, а с охоты на правых радикалов в рядах бундесвера. Ещё её очень беспокоило невысокое число немецких генералов женского пола. В помощь же Украине в феврале 2022-го она щедро пообещала отправить 5000 касок, что киевский мэр Виталий Кличко назвал «абсолютно смехотворным». Но и позже госпожа министр была против массированного выделения немецкого оружия Киеву.

В конце ноября прошлого года, после падения в Польше украинской ракеты, запущенной с комплекса ПВО С-300, Ламбрехт в интервью газете Rheinische Post рассказала о планах передать Варшаве одну из немецких батарей ПВО Patriot. Пару недель спустя стало известно, что делать этого она не должна была, поскольку поляки просили Минобороны ФРГ сохранить план в тайне. В отместку Варшава эффектно предложила передать упомянутую батарею непосредственно украинцам, что вызвало очередное напряжение в отношениях Германии как с Польшей, так и с Украиной.

Но, очевидно, последней каплей стало видео, которое Кристине Ламбрехт записала на телефон и опубликовала в новогоднюю ночь. Под канонаду праздничного фейерверка в центре Берлина она с трагизмом в голосе рассуждала о войне в Украине. Многие сочли то новогоднее обращение министра обороны Германии неуместным не только по форме, но и по содержанию. Ламбрехт говорила о связанных с этой войной ее личных «очень многих особенных впечатлениях» и «многочисленных встречах с интересными, замечательными людьми», за что она говорит «сердечное спасибо».

Кто станет следующим министром обороны Германии, пока официально не объявлено. Среди возможных кандидатов на пост нового министра обороны в немецкой прессе называют главным образом четыре имени – два женских и два мужских.

Потенциальными преемницами считаются уполномоченная Бундестага по делам военнослужащих Ева Хёгль и парламентская статс-секретарь Минобороны Симтье Мёллер. Потенциальные преемники – сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль, а также министр труда и соцобеспечения Хубертус Хайль.

Как отметил немецкий правительственный портал Deutsche Welle, даже если канцлер захочет опять соблюсти в своем правительстве гендерное равенство, то может перекинуть Хайля на Минобороны, взяв главой Минтруда женщину.

Долго тянуть с кадровыми назначениями Олаф Шольц не может. Уже в пятницу, 20 января, в Германии состоится очередная встреча в «формате Рамштайн», на которой министры обороны около 50 стран снова будут обсуждать оказание военной помощи Украине. А в воскресенье, 22 января, в Париже состоится совместное заседание немецкого и французского правительств, на котором также речь пойдет о поставках дополнительных вооружений Киеву.