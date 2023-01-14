Причиной отставки министра обороны Германии является Украина

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Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, представляющая в правительстве Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца, решила уйти в отставку. Обсуждаемые в СМИ причины отставки связаны с Украиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным собеседников немецкой газеты Bild, которая первой сообщила о возможной отставке, инициатива увольнения исходит от самой Ламбрехт, а не от ведомства федерального канцлера. Сейчас решается вопрос о дате ухода министра с должности. Также проводятся внутренние консультации по поводу возможного преемника, отмечает издание. По данным Bild, одним из кандидатов является уполномоченная бундестага по вооруженным силам Германии Ева Хёгль, другим – и Зимте Меллер, парламентский госсекретарь при федеральном министре обороны.

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Предстоящей отставке предшествует «беспрецедентная серия неудач», пишет Bild. Так, в канун Нового года в Сети появилось видео, где на фоне фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, отметив, что она получила «много особых впечатлений» и провела много встреч с интересными людьми. Видео вызвало бурю негодования в правительственных кругах, отмечает газета.

При этом Кристине Ламбрехт с самого начала российской СВО выступала против поставок вооружений Киеву. Так, весной 2022 года в ответ на вопрос о том, предоставит ли Германия военную помощь Киеву, она заявила, что пришлет пять тысяч касок.

Как пишет британское издание The Financial Times (FT), Ламбрехт может объявить о своем решении уже на следующей неделе.

«Её отставка повлечет за собой неопределенность, поскольку происходит в то время, когда Германия находится на перепутье принятия важного решения о том, нарушать ли давнюю политику и поставлять Украине боевые танки – шаг, на который канцлер Олаф Шольц до сих пор не решился» – отмечает FT.

При этом сами немцы не определились в вопросе передачи Киеву танков Leopard. В репрезентативном опросе, подготовленном для немецкого журнала Focus и опубликованном в пятницу, 13 января, 40% респондентов высказались за поставку этого оружия в Украину, столько же были против.

Опрос показывает, что наибольшее количество сторонников передачи танков Украине среди избирателей Партии зеленых (55%) и СДПГ (54%). Избиратели правой «Альтернативы для Германии» (96%) и «Левых» (91%) выступают резко против.

При этом в ходе другого пятничного опроса, проведенного по заказу немецкого общественного телевидения ZDF, за передачу танков Киеву высказались 42% респондентов, 46% были против.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в минувшем году Киев стал главным получателем немецкого оружия, получив от Берлина вооружений, боеприпасов и военной техники на 2,2 миллиарда евро.