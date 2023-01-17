Новым министром обороны Германии сделали главу МВД Нижней Саксонии

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что новым министром обороны Германии станет Борис Писториус.

Он последние 9 лет возглавляет МВД федеральной земли Нижняя Саксония, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я рад, что Борис Писториус, выдающийся политик нашей страны, станет новым министром обороны», – написал Шольц в Twitter 17 января.

«С его опытом, компетентностью и напористостью, а также с его большим сердцем – он как раз тот человек, который нужен Бундесверу в этот поворотный момент», – добавил он.

Писториус вступил в ряды социал-демократов в 16 лет, проходил срочную военную службу в 1980-81 годах, но не имеет другого опыта, связанного с армией.

62-летний Борис Писториус считается опытным политическим менеджером. В кругу министров внутренних дел ФРГ и федеральных земель Германии он за прошедшие годы снискал себе репутацию профессионального политика, хорошо знающего свое дело, отмечает агентство dpa.

Хотя, когда Писториус всегда работал в Нижней Саксонии, он активно участвовал в предвыборных мероприятиях Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и переговорах о формировании правящей коалиции. Писториуса давно подозревали в желании сделать карьеру на федеральном уровне, одно время его даже прочили в министры внутренних дел ФРГ.

Назначение Бориса Писториуса министром обороны прерывает десятилетие женского руководства германской армией. Прогнозы по поставкам танков Leopard на Украину в связи с этим пока делать рано, но когда такое решение будет принято, оно будет, скорее всего, половинчатым и забюрократизированным. Если верить англоязычной Википедии, Писториус в годы работы в Бундесрате (верхней палате парламента ФРГ) входил в группу российско-германской дружбы, но вряд ли это повлияет на его деятельность на новом посту.

Аналитики отмечают, что Борис Писториус должен будет в кратчайшее время восстановить боеспособность бундесвера, исправив ошибки своих многочисленных предшественниц на посту министерства обороны, которых больше интересовали вопросы гендера, нежели вооружение армии. Но Писториус, скорее, будет придерживаться осторожного подхода в вопросах поставки немецких вооружений Киеву, считает немецкий политолог Александр Рар.

Более конкретные прогнозы относительно деятельности нового министра обороны Германии на российско-украинском направлении можно будет сделать после 20 января, когда в Германии состоится очередная встреча в «формате Рамштайн». На ней министры обороны около 50 стран снова будут обсуждать оказание военной помощи Украине. А в воскресенье, 22 января, в Париже состоится совместное заседание немецкого и французского правительств, на котором также речь пойдет о поставках дополнительных вооружений Киеву.

Как сообщал «ПолитНавигатор», обсуждаемые в СМИ причины отставки Кристине Ламбрехт связаны с Украиной.