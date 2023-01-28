Новым президентом Чехии стал НАТОвский генерал

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Генерал армии в запасе и экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел набрал 58,32% голосов во втором туре президентских выборов в Чехии. Его противник, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, набравший 41,72% голосов, уже признал своё поражение, сообщает агентство ČTK.

Победитель сменит в Пражском Граде (резиденции президента Чехии) Милоша Земана. Его долгое время считали одним из наиболее пророссийски настроенных глав стран ЕС, но после 24 февраля 2022 года Земан резко ужесточил свою позицию по отношению к Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала уже поздравил Петра Павела с победой, так же как главы некоторых соседних с Чехией государств – в частности, Словакии и Австрии. Вступление в должность нового президента Чехии состоится в начале марта 2023 года.

61-летний Петр Павел – сын офицера и кадровый военный. Он служил в военной разведке, в миротворческой миссии ООН в Югославии, а также в Министерстве обороны Чехии. 68-летний Андрей Бабиш – бизнесмен, долларовый миллиардер, бывший министр финансов и премьер-министр Чехии.

Павел придерживается твёрдого прозападного курса Чехии, в частности, выступает за решительную поддержку Киева. Бабиш, выступающий за скорейшее прекращение конфликта на Украине, критиковал чешское правительство за то, что оно ставит интересы Украины выше чешских.

В Чехии президент обладает в основном церемониальными функциями, однако именно он назначает премьера страны и членов совета Центрального банка, а также предлагает кандидатуры судей в Конституционный суд Чехии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», бывший премьер-министр Чехии, миллиардер Андрей Бабиш и бывший глава военного комитета НАТО, генерал Петр Павел, набрав практически равное число голосов в первом туре президентских выборов, вышли во второй тур.