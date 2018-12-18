18.12.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Крым, Политические репрессии, Россия, Украина, Церковь
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Ну что, Саня, помогли тебе твои ляхи: На Украине начинается травля Усика

Выступающий за Украину боксер из Крыма Александр Усик, публично озвучивший заявления в поддержку УПЦ Московского Патриархата, – это «Ани Лорак от спорта».

Такое мнение озвучил Вадим Денисенко, депутат Верховной Рады от Блока Порошенко.

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«Все и так давно понимают, что Усик ватник. Можно ли ожидать, что Усик перебежит под российский флаг? Не исключено, но все скажут: «Ну и что?». .

Кто сейчас рефлексирует по поводу того, что Тимощук открыл ресторан с георгиевскими лентами? Может ли кто-то рефлексирует по поводу маразмов Блохина о революции достоинства? Усик превращается (или точнее превратился) в некую Ани Лорак от спорта.

Но россияне не поняли одного: с политической точки зрения Усик никому не интересен. Будет выигрывать под нашим флагом – молодец. Проиграет – ну и черт с ним.

И последнее: единственный свой подвиг Усик уже совершил: он избил россиянина в Москве. Далее может спокойно маргинализироваться. Нас это особенно не будет волновать», – резюмирует подельник Порошенко.

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