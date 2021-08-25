Ну что, сынки, помогли вам ваши янки?

25.08.2021 11:56 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Последние события вокруг Афганистана показали, что только Россия по-настоящему заботиться об интересах украинцев.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Министерство обороны Российской Федерации организовало эвакуацию более 500 граждан России, других стран – членов ОДКБ, а также Украины. Для эвакуации создана авиагруппа из четырех военно-транспортных самолетов, на борту которых находятся бригады военных медиков, а также запасы воды, еды и одеял.

А что же сама Незалежная, не смогла вовремя организовать эвакуацию своих граждан? Ведь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба еще на прошлой неделе заверил, что вскоре из аэропорта Кабула будут вывезены все украинцы, застрявшие в воюющей республике.

И действительно, в воскресенье утром в Киев прибыл эвакуационный самолет из Кабула, на борту которого находились 83 человека, среди них 31 украинец, а также граждан других государств. При этом МИД Незалежной заявил, что в Афганистане еще находятся более сотни их граждан, поэтому эвакуация будет продолжена.

Кулеба клятвенно уверял, что украинцев из Афганистана вывезут.

А вот со вторым самолетом, направленным в Кабул за украинцами, произошло что-то непонятное. Сначала замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что самолет захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Но потом выяснилось, что никакого угона не было, на самолете из Кабула вылетели шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет валютой, золотом и драгоценными камнями.

Получается, что для украинских властей важнее не спасение своих граждан, а получение наживы. Как говорится, для кого – война, а для кого – мать родна. За семь лет войны, которую развязала киевская хунта у себя в стране, жители Донбасса хорошо усвоили, в чем на самом деле заключаются истинные ценности украинской власти и их горе-вояк. Ведь большинство из них шли воевать не за освобождение Украины от так называемого агрессора, а ради наживы – убивая мирное население и грабя их дома.

И вот сейчас, когда украинские вояки оказались брошенными на произвол в пылающем Кабуле, оказалось, что кроме России их спасать некому. Так и хочется спросить: «Помогли вам ваши янки?» Пора уже понять, что никому на Западе не нужны проблемы многострадальной Украины и её народа. Спасение для этой страны возможно только в братской семье народов Большой России.

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