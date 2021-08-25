Российская армия пришла на помощь застрявшим в Афганистане украинцам

25.08.2021 10:55 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Российская военно-транспортная авиация начинает эвакуацию с территории Афганистана граждан ряда постсоветских республик.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на сайте Минобороны РФ сообщает департамент информации и массовых коммуникаций.

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«25 августа с.г. по поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанию Шойгу для эвакуации создана авиационная группировка из 4-х самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки были сосредоточены на аэродроме в Ульяновске.

«На каждом российском самолете ВТА для оказания в ходе полёта медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами. Также во всех российских военных самолетах для обеспечения полета эвакуированных из Исламской Республики Афганистан граждан России и других стран сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания», – уточнили в Минобороны.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», глава МИД Украины признал, что на американской военной базе в Афганистане остались граждане Украины.