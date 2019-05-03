«Ну что за бред, больные, что ли?» – Монтян ставит на место МИД Украины

03.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Выдача российских паспортов жителям ЛДНР не противоречит ни Минским соглашениям, ни международному праву.

Об этом в эфире канала «TopInform» заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничему не противоречит вообще. Это проблема каждого абсолютно государства, кого ему принимать в своё гражданство. То, что пендосы раздают грин-карты», это ничего не нарушает, никакие соглашения? Поэтому вот эти вот все истерики «Ай-яй-яй, раздаёте паспорта, это вмешательство во что-то», – это даже смешно. Даже на заседании в ООН никаких решений не приняли. Ну а как наказать какое-то государство за то, что оно кому-то раздаёт свои паспорта? Ну что за бред, вообще больные, что ли? А заява МИДа о том, что «Мы типо не признаём эти выданные паспорта»? Вас что, кто-то спрашивает?», – сказала Монтян.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Верховной раде угрожают сделать российские паспорта непризнанными во всем мире.