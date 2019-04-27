В Раде угрожают сделать российские паспорта непризнанными во всем мире
Раздача паспортов РФ жителям ЛДНР является подтверждением «российской агрессии» на территории Украины, поэтому киевские власти должны сделать всё, чтобы мир перестал признавать российские паспорта.
Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил экс-боевик нацбата «Азов», а ныне депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Прежде всего, я считаю, что начало выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса, это, по сути, признание вооружённой агрессии со стороны Российской Федерации, явка с повинной, будем так говорить.
Но тут вопрос я бы немного иначе ещё поставил. Что должно делать руководство государства? Мы должны приложить максимальные усилия, чтобы паспорта, выданные там, не воспринимались нигде в мире, кроме территории страны-агрессора», – отметил он.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин признал, что в будущем Россия будет выдавать паспорта не только жителям республик Донбасса, но и всему населению Украины.
Спасибо!
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