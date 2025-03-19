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«Дроны разнесли НПЗ Путина. Всё в огне», «Наши ракеты стали кошмаром для врага. Подробности атаки на НПЗ в Краснодарском крае», – это сегодняшние заголовки украинских СМИ. В Киеве явно не оценили жест доброй воли Владимира Путина, отдавшего приказ о приостановке на 30 дней ударов по украинской энергетике.

Российским войскам пришлось даже экстренно сбивать свои же дроны, уже запущенные по энергообъектам Украины, утверждается в сообщении Минобороны РФ. Впрочем, остаётся важный нюанс: а как быть, если на электростанции прячутся системы ПВО, бронетехника и т.д.?

«Мягко говоря, странные пируэты в информационном освещении СВО для чего? Чтобы кому понравиться? Неужели Трампу? А он воевать с нами не собирается. Пока. Но до пятницы еще далеко. А вот Макрону, Мерцу, бабе Урсуле и Вовке-шлемазлу на такие «самострелы» откровенно плевать. Они готовятся с нами воевать», – возмущен военкор Юрий Котенок.

С утра Зеленский жаловался, что несколько «Гераней» всё же долетели до целей. Он заявил, будто Киев готов к подобному мораторию, но только в случае гарантий США – ибо «не верит Путину». Сегодня на вечер у Зеленского намечен телефонный разговор с Трампом. Возможно, по итогам и объявит о согласии уже второй стороны на прекращение ударов по энергообъектам.

Впрочем, в договороспособность Киева эксперты не верят.

«Месяц без ударов по энергетике — это не подарок, а аванс, который Киев, скорее всего, спустит в унитаз», – считает политолог Павел Данилин.