«Ну контракты же». Украинский артист-русофоб оправдывается за сотрудничество с «кумой Путина»

07.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

В 2014 году известная украинская телеведущая, которая является женой лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и которую в украинских СМИ называют «кумой Путина», не поддержала насаждаемую Киевом точку зрения на «российскую агрессию», однако работать с «проукраинскими» коллегами не перестала.

Об этом в эфире телеканала «OBOZ TV» заявил украинский телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк..

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«Сейчас мы с Оксаной Марченко не дружим. Пока мы работали, то имели профессиональные отношения. И я сам в Москве жил и работал. Вопрос в том, что произошло с каждым из нас, с нашим пониманием и ценностями, в марте 2014 года.

В марте 2014 года был Рубикон, после которого я ещё год или полтора работал с Оксаной Марченко. Мы имели с ней острый разговор про политику. Потому что тогда политика была настолько насущной историей, что ты сидел в шоу «X-фактор» или «Талант», и думал: «Что ты тут делаешь?». Там погибают люди, забирают наши территории, а ты тут сидишь и улыбаешься. Потому что это другая работа, задание нашей программы – развлекать людей.

Мы просто объяснили друг другу как мы понимает то, что происходит. Мы понимали происходящее немного по-разному – аннексию Крыма, начало российской агрессии в Донбассе», – отметил телеведущий.

После чего, оправдываясь контрактами, он рассказал, что, несмотря на расхождение во взглядах, он продолжал работать с Оксаной Марченко.

«Но мы работали дальше. Не могли не работать – у нас контракты, у нас программы», – добавил Кондратюк.

Как сообщал ПолитНавигатор, Кондратюк считает, что Украина вернет Крым после развала России.

Также он потребовал от президента Зеленского прекратить попытки примирения с Россией.